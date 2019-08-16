Руководитель Тамбова дал неудовлетворительную оценку работам по благоустройству сквера Льва Толстого 0 Врио главы города Тамбова Дмитрий Самородин в ходе инспектирования работ по благоустройству городских территорий дал неудовлетворительную оценку темпам проведения работ по реконструкции сквера на площади Льва Толстого.

99% земель сельхозназначения в Тамбовской области в обороте 0 За последние годы в Тамбовской области площадь неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения сократилась на 100 тыс. га.

Жители дома № 75 по ул. Рылеева в Тамбове участвуют в софинансировании ремонта двора 0 В городе Тамбове продолжается благоустройство дворовых территорий, в частности к ремонту приступили двора в районе жилого дома № 75 по ул. Рылеева.

Около села Изосимово в ДТП погибло три человека, в том числе замглавы района 0 Вчера в Мичуринском районе около села Изосимово на 395 километре трассы М6 произошло серьезное ДТП - столкнулись три автомобиля.

Росздравнадзор добивается аннулирование лицензии у «Формулы здоровья» и возбуждение уголовного дела 0 Росздравнадзор по Тамбовской области подвел итоги своей работы за второй квартал 2019 года. Среди прочего к административной ответственности по части 4 статьи 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий) было привлечено ООО «Формула

На улице Чичканова c восьмого этажа выпал мужчина 0 В Тамбове на ул. Чичканова из окна восьмого этажа выпал мужчина, который проживал в данном доме.

На переработку отправили первую партию пластика 0 Первая партия пластика собранная в городе Тамбове весом более 8,5 тонн отправлена на переработку на специализированное предприятие в Пензенскую область.

Артём Александров: «Считаю, подобные выпады давлением на СМИ и свободу слова» 0 27 августа в Октябрьском районном суде состоится заседание по иску руководителя ГУП РК «Крымавтодор» Дмитрия Кривенко о защите деловой репутации и взыскании морального вреда в размере 1 млн рублей.

Жителей Тамбовской области снова ожидает аномально жаркая погода 0 Жителей Тамбовской области снова ожидает аномально жаркая погода, сегодня столбик термометра поднимется от 32 до 35 градусов тепла.

Ошибочно списанные деньги за оплату проезда автоматически не вернут 0 Через несколько дней власти признали, что после повышения платы за проезд в общественном транспорте на отдельных маршрутах произошел сбой в работе платежных терминалов.

Бывший директор мичуринского парка культуры добился отмены постановления об увольнении 0 Вступило в законную силу определение Мичуринского городского суда по резонансному делу связанного с увольнением директора МБУК «Парк культуры и отдыха» города Мичуринска, - сообщает «ПРАВО68». Александра Шишкина уволили без объяснения причин, что вызвало негодование среди местных жителей.

Власти не смогли в срок исполнить своё обещание насчет реконструкции стадиона «Спартак» 0 Заместитель директора стадиона «Спартак» в Тамбове Павел Швецов прокомментировал ТАСС, что точные сроки завершения работ по реконструкции стадиона неизвестны, следовательно, ФК «Тамбов» будет и дальше играть домашние матчи в Саранске.

Возбуждено уголовное дело по факту смерти пациента 0 Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Пассажирский поезд врезался на переезде в легковушку 0 Вчера на территории Тамбовского района на железнодорожном переезде между станциями Бокино и Кариан-Строгонова, 11км произошло дорожно-транспортное происшествие.

Александр Никитин посетил выступление рок-группы «КняZz» 0 Вчера в завершающий день рок-фестиваля «Чернозем» глава администрации Тамбовской области посетил самое душевное событие года.

Первый заместитель главы администрации области уходит в отставку 0 Первый заместитель главы администрации Тамбовской области Александр Ганов уходит в отставку.

В отношении директора ООО «Гриф» было возбуждено административное дело 0 По обращению Артема Александрова Рассказовская межрайонная прокуратура провела проверку по вопросу несвоевременной выплаты заработной платы работникам ООО «Гриф», факты нашли своё подтверждение.

Тамбовскую область продолжают покидать её жители 0 В январе-июне 2019 года в Тамбовской области сложилось миграционное уменьшение населения, которое составило 445 человек, - сообщает Тамбовстат.

Более 20 тысяч зрителей посетили «Чернозем» 0 Под Тамбовом продолжается самое душевное событие года - рок-фестиваль «Чернозём», который уже посетило более 20 тысяч зрителей.