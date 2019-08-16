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99% земель сельхозназначения в Тамбовской области в обороте

Сегодня, 06:37
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99% земель сельхозназначения в Тамбовской области в обороте За последние годы в Тамбовской области площадь неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения сократилась на 100 тыс. га. Сегодня остается лишь 19 тыс. га, которые необходимо ввести в оборот или менее 1%, - сообщает управление сельского хозяйства Тамбовской области. В регионе продолжается работа по выявлению и вовлечению в оборот неиспользуемых и залежных земель.

По данным Росреестра, в Тамбовской области в собственности граждан и юридических лиц находится 63% земель. По оценкам экспертов, в разрезе земель сельскохозяйственного назначения цифра составляет 75%.
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