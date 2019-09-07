|
В администрации Тамбовской области произошли кадровые изменения
Сегодня, 08:33
Комментариев: 0
Версия для печати
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин назначил на должность врио начальника управления экономической политики администрации области Ирину Пустовит, которая работает в государственном управлении более девяти лет.
В 2018 году ей был присвоен очередной классный чин государственной гражданской службы – государственный советник Тамбовской области 2 класса.
«Надеюсь, Ваш опыт и знания помогут в полном объеме выполнять возложенные на Вас функции», - заявил на совещании Александр Никитин.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.