|
В Тамбове планируют продлить работу общественного транспорта
Сегодня, 07:07
Комментариев: 0
Версия для печати
Администрация города Тамбова и структурные подразделения серьезным образом задумались о продлении работы общественного транспорта в ночное время. В частности жалобы поступают от жителей микрорайона «Летный городок». По итогам обсуждения проблемы было решено продлить движение муниципального маршрута 11Т до 23 часов.
Насчет других маршрутов, то решение будет принято после проведения мониторинга сотрудниками муниципального учреждения «Пассажирские перевозки», которым поручили провести масштабную работу.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.