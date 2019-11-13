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На достройку проблемных домов направлено более 380 млн рублей
Сегодня, 08:30
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В 2019 году на достройку проблемных многоквартирных домов было направлено более 380 млн рублей. Из них 257 млн – бюджетные средства и 123 млн рублей – внебюджетные источники, в частности скоро будет введен в эксплуатацию дом № 171 по ул. Карла Маркса достроенный за счет средств частного инвестора – ООО «СК Жупиков».
По домам, где достройка нецелесообразна, чиновники прорабатывают варианты расселения граждан в другие объекты. Как отмечают в администрации области, все проблемные объекты находятся на личном контроле Александра Никитина.
«Всего в 2019 году мы решили проблему 300 семей», - заявил на пресс-конференции начальник управления государственного строительного надзора области Александр Щербаков.
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