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Суд признал незаконным увольнение директора ДЮСШ №1

Вчера, 07:56
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Суд признал незаконным увольнение директора ДЮСШ №16 декабря состоялось заключительное заседание Тамбовского районного суда по иску уволенной без объяснения причин директора ДЮСШ №1 Наталии Полянской о восстановлении на работе и выплате ей компенсации.

Наталию Полянскую уволили с должности директора спортшколы в Новой Ляде летом текущего года, сделала это начальник управления образования администрации Тамбовского района Тамара Бурашникова. Возможная причина такого решения – месть. Знакомые с ситуацией отмечают, что истинная причина увольнения крылась в обиде одного мужчины, который в этом году уволился из спортшколы по собственному желанию.

«Этот мужчина женат на близкой подруге одного из вице-губернаторов Тамбовской области. После своего увольнения он обратился в управление образования и изложил какие-то факты, на основании которых была назначена внеплановая проверка спортивной школы. Но никаких претензий по итогам проверки Полянской не высказали и почему-то даже не ознакомили с актом проверки», - ранее писал портал «Собиз Инфо».

По итогам разбирательства суд принял решение отменить неправомерный приказ об увольнении, восстановить Наталию Полянскую в должности директора ДЮСШ №1 Тамбовского района с выплатой денежной компенсации за вынужденные прогулы и моральный вред в размере 115 тысяч рублей.

Фото на превью – «Собиз Инфо»
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