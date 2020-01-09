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В деятельности кафе «Назад в СССР» выявлены нарушения санитарного законодательства
Сегодня, 09:59
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В ходе внеплановой проверки Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области выявило нарушения в деятельности предприятия общественного питания местного предпринимателя в кафе «Назад в СССР», расположенном на первом этаже жилого дома № 16Б по ул. Свободная в городе Тамбове. Проверка была инициирована депутатом городской Думы Артемом Александровым, к которому обратились местные жители.
Были проведены измерения уровней шума в жилых помещениях в вечернее время в режиме работающего музыкального оформления кафе. По результатам проверки оказалось, что уровни шума заведения действительно превышают предельно допустимые значения.
В отношении владельца кафе «Назад в СССР» возбуждено административное дело. Кроме того, подготовлено и направлено предписание об устранении выявленных нарушений санитарного законодательства, связанных с шумоизоляцией жилых помещений.
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