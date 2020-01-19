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В Мичуринске открыта новая школа
Сегодня, 08:58
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Вчера руководство области и города Мичуринска приняло участие в открытии новой школы в наукограде. Речь идет о научно-технологическом центре имени И.В. Мичурина, который рассчитан более чем на 1 тысячу учащихся.
Глава администрации области Александр Никитин провел урок Победы для четвероклассников. «Бережное отношение к истории очень важно, а история Великой Отечественной войны касается каждого из нас», - убежден губернатор.
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