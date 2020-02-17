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На аварийно-опасном перекрестке в Тамбове произошло очередное ДТП
Вчера, 16:34
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В Тамбове на аварийно-опасном перекрестке улиц Советская и 1-я Полковая произошло очередное дорожно-транспортное происшествие.
ДТП произошло, когда водитель отечественного автомобиля, не убедившись в безопасности манёвра, выехал для поворота со своего ряда на перекрёсток, где и произошло столкновение с «Хёндай Гетц».
К слову ликвидация поворота налево на перекрестке ул. Чичканова и Советская снизила количество ДТП, но они стали возникать на других участках центральной улицы.
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