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Электронную подпись можно приобрести в кадастровой палате
Сегодня, 10:22
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Электронная подпись помогает получить многие государственные услуги в онлайн режиме, в том числе и услуги Росреестра. Заявления, заверенные электронной подписью, принимают и при поступлении в вуз.
Для получения электронной цифровой подписи в Кадастровой палате необходимо:
- зарегистрироваться на сайте удостоверяющего центра Кадастровой палаты;
- подать запрос на выпуск электронной подписи;
- оплатить услугу.
Далее необходимо пройти процедуру удостоверения личности в пункте оказания услуги по адресу: г. Тамбов, Бульвар Энтузиастов, д. 1. Затем получить сертификат электронной подписи.
Напомним, что для создания сертификата электронной подписи понадобятся паспорт, СНИЛС, ИНН (оригиналы документов).
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