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В Мичуринске повсеместно ремонтируют тротуары
В Мичуринске в рамках программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы Тамбовской области» подрядная организация приступила к ремонту пешеходных тротуаров на улице Советская.
После ремонта тротуаров на центральной улице запланированы работы на участках тротуаров по улице Лермонтова и Липецкому шоссе. Всего в текущем году будет отремонтировано 12 участков городских тротуаров.
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Завершилось электронное предварительное голосование «Единой России» по выборам в Тамбовскую городскую Думу.
В Мичуринске в рамках программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы Тамбовской области» подрядная организация приступила к ремонту пешеходных тротуаров на улице Советская.
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