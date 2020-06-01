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Ветераны Афганской войны провели акцию «Поздравляю!»
Вчера, 15:17
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Ветераны Афганской войны в честь 75-летия Великой Победы, провели акцию «Поздравляю!» - посетили ветеранов ВОВ и тружеников тыла. В делегацию вошли: заместитель Председателя Правления Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Владимир Савенков, кавалер ордена «Красная Звезда» Юрий Бабичев, воин — десантник Андрей Карпинский, председатель совета матерей погибших в локальных конфликтах Раиса Топильская, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы отец Дмитрий, активисты Мичуринского Волонтерского корпуса Кочеткова Дарья и Майорова Александра.
Поздравили и вручили подарки и цветы следующим уважаемым землякам: Чесноковой Анне Леонтьевой, Микляевой Евдокии Павловне, Зацепиной Анастасии Степановне, Мордасовой Елизавете Васильевне, Лаптевой Марии Васильевне, Манаенкову Михаилу Степановичу, Ламоновой Валентине Степановне, Архиповой Зинаиде Ивановне, Заборовскому Владимиру Дмитриевичу, Заборовской Клавдии Григорьевне.
В свою очередь участники ВОВ и труженики тыла с чувством высокой благодарности, со слезами на глазах поблагодарили ветеранов Афганской войны.
Проведение данной акции стало возможно благодаря депутату Государственной Думе Полякова А.А., директору ГК «АСБ» Хохлову Ю.М. Акция была проведена при поддержке гранта Президента РФ, предоставленного Фондом Президентских грантов.
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