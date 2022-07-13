Совершение преступления не мешает иметь статус Почетного гражданина Комментариев: 0



Депутат в качестве примера привел ситуацию с Почетным гражданином Г.И. Берстеневым в отношении, которого было возбуждено уголовное дело по факту обмана дольщиков при строительстве дома № 46 по ул. Коммунальная, а в суде прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности. В настоящее время дело находится на новом рассмотрении.



В ответе руководства Думы на предложение Александрова говорится, что нет преступления, нет наказания без указания на то в законе, если в отношении лица нет обвинительного приговора суда, значит, его нельзя считать лицом совершившим преступление. При этом в деле с Г.И. Берстеневым факт преступления не отрицается, правоохранительными органами, сам обвиняемый не стал оспаривать факт прекращения уголовного дела по нереабилитирующим основаниям.



«Мораль истории такова, что совершение преступления, которое прекращено в связи с истечением сроков давности не мешает иметь статус Почетного гражданина, а также получать льготы и выплаты из бюджета, связанные с почетным статусом. Тем временем обманутые дольщики все ждут своих квартир», - написал Тамбовская городская Дума посчитала нецелесообразным предложение своего коллеги Артема Александрова предусмотреть возможность лишения муниципальных наград, в том числе звания Почетный гражданин города Тамбова, не только на основании вступления в законную силу приговора суда в отношении награжденного, но и в связи с прекращением уголовного дела по не реабилитирующим обстоятельствам.Депутат в качестве примера привел ситуацию с Почетным гражданином Г.И. Берстеневым в отношении, которого было возбуждено уголовное дело по факту обмана дольщиков при строительстве дома № 46 по ул. Коммунальная, а в суде прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности. В настоящее время дело находится на новом рассмотрении.В ответе руководства Думы на предложение Александрова говорится, что нет преступления, нет наказания без указания на то в законе, если в отношении лица нет обвинительного приговора суда, значит, его нельзя считать лицом совершившим преступление. При этом в деле с Г.И. Берстеневым факт преступления не отрицается, правоохранительными органами, сам обвиняемый не стал оспаривать факт прекращения уголовного дела по нереабилитирующим основаниям.написал в своем канале Артем Александров.



