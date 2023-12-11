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Марине Лапочкиной суд вынес обвинительный приговор
Бывшая руководительница Тамбовского областного управления здравоохранения Марина Лапочкина, была признана виновной в совершении «преступления против интересов государственной службы» решением Ленинского районного суда. За нарушение «интересов государственной службы» ей был назначен штраф в размере 70 тысяч рублей. Также Лапочкине было запрещено занимать руководящие должности в течение двух лет.
Вспомним, что ей было предъявлено обвинение в манипуляциях с результатами медицинской экспертизы в ходе расследования уголовного дела о ДТП с летальным исходом. Это привело к тому, что обвиняемый получил менее строгий приговор. Марина Лапочкина была арестована и заключена в следственный изолятор, но через несколько дней ей был назначен домашний арест.
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