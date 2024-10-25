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В Тамбовской области на дороги, развалившиеся после сдачи, потратили 2,3 млрд рублей

Сегодня, 13:36
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В Тамбовской области на дороги, развалившиеся после сдачи, потратили 2,3 млрд рублейНа дороги Тамбовской области, разрушившиеся спустя короткое время после сдачи, было потрачено около 2,3 млрд рублей. Речь идет о трёх участках: дорога до Сосновки стоимостью 1,3 млрд рублей, принятая в декабре 2022 года, а также участки до Жердевки за 432 млн рублей и в Пичаевском округе за 650 млн рублей, которые завершили и сдали в декабре 2023 года.

Работы на этих участках выполняла подрядная организация ООО «Дормострой» из Иванова. Несмотря на регулярные предупреждения экспертов о нарушениях, дороги были приняты и полностью оплачены, сообщили представители регионального штаба ОНФ.

Сейчас состояние дорог вызывает серьезные опасения: асфальт отслаивается, дорожное покрытие разрушается под колесами машин, появились ямы и трещины. Подрядчик, со своей стороны, не спешит проводить гарантийный ремонт, утверждая, что дороги пострадали из-за интенсивного движения большегрузов.

ОНФ обратился к главе Тамбовской области с просьбой рассмотреть возможные действия в отношении подрядчика и ускорить устранение дефектов на новых дорогах.

Фото: региональный штаб ОНФ
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