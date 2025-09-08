Scania против листовок: «Новые люди» заставили тамбовчан фотографировать предвыборную рекламу Комментариев: 0 Менее чем за неделю до выборов в городскую думу Тамбова и выборов главы Тамбовской области политическая карта города раскрасилась яркими красками наружной политической рекламы. Мобильный интернет в городе, как и в большинстве других городов Нечерноземья, периодически отключают, поэтому тамбовчане в большинстве своем словно погрузились в информационное прошлое — эпоху, когда главным источником новостей была наружная реклама и печатные СМИ.



Большинство кандидатов словно «застряли» в девяностых, используя агитационные методы четвертьвековой давности. По Моршанскому шоссе и других выездах из города развешаны статичные баннеры кандидата в губернаторы Андрея Жидкова от КПРФ — классика жанра времен первых избирательных кампаний постсоветской России.



Врио губернатора Евгений Первышов занял крупные площади у торговых центров своими агитационными кубами — метод, который достиг пика популярности еще в конце прошлого века. Эти массивные конструкции напоминают о временах, когда главным критерием успешной кампании считалось количество захваченных рекламных площадей.







ЛДПР пошла еще более архаичным путем, вернувшись к расклейке листовок на подъездах — способ агитации, популярный в эпоху зарождения российского парламентаризма. Активисты партии методично обклеивают жилые дома, как это делали их предшественники в далеких девяностых.



«Справедливая Россия — За правду» довольствуется скромными LED-панелями возле крупных магазинов — единственная попытка хоть как-то осовременить подачу информации, хотя и эти технологии уже не кажутся передовыми.









В серой зоне закона



Некоторые участники кампании переходят границы не только хорошего вкуса, но и закона. «Единая Россия», по моему оценочному мнению, незаконно обвесила портретами своих кандидатов бюджетные учреждения — поликлиники, больницы, административные здания, школы. Такие методы напоминают о мрачных временах, когда границы между государством и правящей партией были полностью размыты, а избиратели не могли отличить государственную символику от партийной агитации.



Революция на колесах



На этом унылом фоне архаичных методов и сомнительных приемов «Новые люди» выглядят представителями совершенно другой политической культуры. По улицам Тамбова и дорогам области курсируют превращенные в мобильные билборды грузовики Scania, МАЗ и «Газель» — передвижные агитационные комплексы, которые мгновенно стали главной городской сенсацией.



На всех машинах размещена двусторонняя реклама: с одного борта — кандидат в главы области Елена Семилетова, с другого — дружная команда партии, баллотирующаяся в городскую думу.







Особое впечатление производит огромная восьмиметровая Scania — настоящий дорожный гигант с профессиональной полиграфией, который невозможно не заметить даже самому рассеянному горожанину. Эта машина превратилась в символ современного подхода к политической коммуникации, кардинально отличающегося от унылых статичных кубов и кустарных листовок конкурентов.



Более компактные, но не менее эффектные МАЗ и «Газель» дополняют флот мобильной рекламы, создавая в городе атмосферу технологичной избирательной кампании. Все машины выполнены в едином стиле, с качественной полиграфией и продуманным дизайном.







Реакция тамбовчан превзошла все ожидания. Прохожие буквально останавливаются посреди тротуара, достают телефоны и фотографируют необычный транспорт. В соцсетях появляются десятки снимков с подписями типа «Такого в Тамбове еще не было!» и «Наконец-то что-то интересное в нашей политике!».



Водители притормаживают на светофорах, чтобы внимательно разглядеть детали масштабной конструкции и сфотографировать через лобовое стекло. Даже пешеходы, обычно равнодушные к политической рекламе, оборачиваются и обсуждают яркую новинку с попутчиками.



В кафе и магазинах только и разговоров, что о «тех самых больших машинах с рекламой». Многие горожане признаются, что впервые за долгое время политическая реклама заставила их обратить внимание на выборы.







Пока одни цепляются за проверенные десятилетиями архаичные приемы или откровенно нарушают избирательное законодательство, «Новые люди» создают современные визуальные образы, которые запоминаются, обсуждаются и формируют новые стандарты политической коммуникации.



Впереди решающие три дня, когда тамбовчанам предстоит выбрать не только главу области и депутатов городской думы, но и определить, в какой эпохе они хотят жить — в мире архаичных листовок и незаконных, по моему оценочному мнению, баннеров или в эпоху современных подходов и честной политики.







