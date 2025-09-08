Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Если хочешь быть счастливым, будь им.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

Scania против листовок: «Новые люди» заставили тамбовчан фотографировать предвыборную рекламу

В Изосимове открыли мемориальную доску сержанту Алексею Бокову

"Новые люди" перенесли крупнейший автофестиваль из-за угрозы БПЛА

«Новые люди» и бизнес-сообщество обсудили проблему нехватки бесплатных точек Wi-Fi в Тамбове

Автофестиваль в Тамбовской области перенесли на неделю

«Новые люди» собирают за круглым столом власть и бизнес ради интернета для тамбовчан

В Тамбове скончался Почётный гражданин города Василий Дергачев

Имущество Котовского лакокрасочного завода выставили на торги за 744 млн рублей

Тамбов чтит своих героев: День ВМФ и почётный гражданин Василий Дергачев

Максима Егорова арестовали по делу о взятке в 80 миллионов рублей

Экс-главу Тамбовской области Максима Егорова задержали по делу о взятке

Комитет гордумы обсудил критические проблемы ЖКХ в Тригуляе и Покрово-Пригородном

» » Scania против листовок: «Новые люди» заставили тамбовчан фотографировать предвыборную рекламу

Scania против листовок: «Новые люди» заставили тамбовчан фотографировать предвыборную рекламу

Вчера, 19:58
Комментариев: 0
Версия для печати
Менее чем за неделю до выборов в городскую думу Тамбова и выборов главы Тамбовской области политическая карта города раскрасилась яркими красками наружной политической рекламы. Мобильный интернет в городе, как и в большинстве других городов Нечерноземья, периодически отключают, поэтому тамбовчане в большинстве своем словно погрузились в информационное прошлое — эпоху, когда главным источником новостей была наружная реклама и печатные СМИ.

Большинство кандидатов словно «застряли» в девяностых, используя агитационные методы четвертьвековой давности. По Моршанскому шоссе и других выездах из города развешаны статичные баннеры кандидата в губернаторы Андрея Жидкова от КПРФ — классика жанра времен первых избирательных кампаний постсоветской России.

Врио губернатора Евгений Первышов занял крупные площади у торговых центров своими агитационными кубами — метод, который достиг пика популярности еще в конце прошлого века. Эти массивные конструкции напоминают о временах, когда главным критерием успешной кампании считалось количество захваченных рекламных площадей.

Scania против листовок: «Новые люди» заставили тамбовчан фотографировать предвыборную рекламу

ЛДПР пошла еще более архаичным путем, вернувшись к расклейке листовок на подъездах — способ агитации, популярный в эпоху зарождения российского парламентаризма. Активисты партии методично обклеивают жилые дома, как это делали их предшественники в далеких девяностых.

«Справедливая Россия — За правду» довольствуется скромными LED-панелями возле крупных магазинов — единственная попытка хоть как-то осовременить подачу информации, хотя и эти технологии уже не кажутся передовыми.

Scania против листовок: «Новые люди» заставили тамбовчан фотографировать предвыборную рекламу


В серой зоне закона


Некоторые участники кампании переходят границы не только хорошего вкуса, но и закона. «Единая Россия», по моему оценочному мнению, незаконно обвесила портретами своих кандидатов бюджетные учреждения — поликлиники, больницы, административные здания, школы. Такие методы напоминают о мрачных временах, когда границы между государством и правящей партией были полностью размыты, а избиратели не могли отличить государственную символику от партийной агитации.

Революция на колесах


На этом унылом фоне архаичных методов и сомнительных приемов «Новые люди» выглядят представителями совершенно другой политической культуры. По улицам Тамбова и дорогам области курсируют превращенные в мобильные билборды грузовики Scania, МАЗ и «Газель» — передвижные агитационные комплексы, которые мгновенно стали главной городской сенсацией.

На всех машинах размещена двусторонняя реклама: с одного борта — кандидат в главы области Елена Семилетова, с другого — дружная команда партии, баллотирующаяся в городскую думу.

Scania против листовок: «Новые люди» заставили тамбовчан фотографировать предвыборную рекламу

Особое впечатление производит огромная восьмиметровая Scania — настоящий дорожный гигант с профессиональной полиграфией, который невозможно не заметить даже самому рассеянному горожанину. Эта машина превратилась в символ современного подхода к политической коммуникации, кардинально отличающегося от унылых статичных кубов и кустарных листовок конкурентов.

Более компактные, но не менее эффектные МАЗ и «Газель» дополняют флот мобильной рекламы, создавая в городе атмосферу технологичной избирательной кампании. Все машины выполнены в едином стиле, с качественной полиграфией и продуманным дизайном.

Scania против листовок: «Новые люди» заставили тамбовчан фотографировать предвыборную рекламу

Реакция тамбовчан превзошла все ожидания. Прохожие буквально останавливаются посреди тротуара, достают телефоны и фотографируют необычный транспорт. В соцсетях появляются десятки снимков с подписями типа «Такого в Тамбове еще не было!» и «Наконец-то что-то интересное в нашей политике!».

Водители притормаживают на светофорах, чтобы внимательно разглядеть детали масштабной конструкции и сфотографировать через лобовое стекло. Даже пешеходы, обычно равнодушные к политической рекламе, оборачиваются и обсуждают яркую новинку с попутчиками.

В кафе и магазинах только и разговоров, что о «тех самых больших машинах с рекламой». Многие горожане признаются, что впервые за долгое время политическая реклама заставила их обратить внимание на выборы.

Scania против листовок: «Новые люди» заставили тамбовчан фотографировать предвыборную рекламу

Пока одни цепляются за проверенные десятилетиями архаичные приемы или откровенно нарушают избирательное законодательство, «Новые люди» создают современные визуальные образы, которые запоминаются, обсуждаются и формируют новые стандарты политической коммуникации.

Впереди решающие три дня, когда тамбовчанам предстоит выбрать не только главу области и депутатов городской думы, но и определить, в какой эпохе они хотят жить — в мире архаичных листовок и незаконных, по моему оценочному мнению, баннеров или в эпоху современных подходов и честной политики.

Scania против листовок: «Новые люди» заставили тамбовчан фотографировать предвыборную рекламу

Светлана Гришина
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

В Тамбове зарегистрированы списки шести партий на выборы в городскую Думу

КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» выдвинули кандидатов в губернаторы

Почему политические партии не хотят участвовать в выборах в Тамбовском райо ...

Незаконная агитация "Единой России" наводнила Тамбовскую область

КПРФ ответит акциями протеста

Прошедшие выборы продолжают обсуждать на партийном уровне



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Scania против листовок: «Новые люди» заставили тамбовчан фотографировать предвыборную рекламу

Вчера, 19:58
0
Менее чем за неделю до выборов в городскую думу Тамбова и выборов главы Тамбовской области политическая карта города раскрасилась яркими красками наружной политической рекламы. Мобильный интернет в городе, как и в большинстве других городов Нечерноземья, периодически отключают, поэтому тамбовчане в

Ветеранские организации Мичуринска остались без грантовой поддержки

Вчера, 17:51
0
3 сентября были подведены итоги конкурса НКО на получение грантов Правительства Тамбовской области в 2025 году. Среди победителей, к сожалению, не оказалось ни одной ветеранской организации города Мичуринска и Мичуринского муниципального округа.

Аэропорт «Тамбов» могут включить в новый федеральный проект

Вчера, 15:51
0
Модернизация вспомогательных аэродромных покрытий аэропорта «Тамбов» может войти в федеральный проект «Развитие инфраструктуры воздушного транспорта». Об этом сообщил врио губернатора Евгений Первышов после встречи в Москве с министром транспорта РФ Андреем Никитиным. По словам главы региона, в

Тамбов «сжимается»: из города исключили лес у Тригуляя

Вчера, 14:41
0
Тамбовский генплан претерпел заметные изменения. Как узнало издание «Вердикт», депутаты поддержали решение вывести из городской черты участок площадью более 2,3 млн кв. м в районе Тригуляя и вернуть ему статус «Земель лесного фонда». Местные жители давно добивались такого шага. Они считали, что

В Изосимове открыли мемориальную доску сержанту Алексею Бокову

Вчера, 13:16
0
В селе Изосимово Мичуринского муниципального округа прошло торжественное мероприятие, посвящённое открытию мемориальной доски сержанту, кавалеру ордена Мужества Алексею Бокову, погибшему при исполнении воинского долга.

В Мичуринске выявлены нарушения при заключении контрактов на капремонт школы № 7

Вчера, 11:22
0
Прокуратура Мичуринска обнаружила нарушения законодательства о контрактной системе при организации закупок для капитального ремонта здания школы № 7, финансируемого в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Общая стоимость работ оценивалась более чем в 110 млн рублей, сообщили в

РСХБ презентовал программу поддержки и развития АПК на XIX Всероссийской выставке «День садовода — 2025»

8 сентября 2025
0
В Мичуринске в 19-й раз прошла всероссийская выставка «День садовода». Основная задача выставки – демонстрация достижений отечественного садоводства.

КСП выявила нарушения в работе «Корпорации развития Тамбовской области»

8 сентября 2025
0
Контрольно-счётная палата Тамбовской области завершила проверку деятельности АО «Корпорация развития Тамбовской области» и аффилированных с ней компаний. Как сообщает деловое издание «Вердикт», аудит охватывал период с июня 2022-го по июль 2025-го. В итоговом акте зафиксированы 24 нарушения.

На Тамбовском «Арбате» завершают благоустройство

8 сентября 2025
0
В Тамбове завершается благоустройство улицы Коммунальной, которую многие жители называют Тамбовским Арбатом. Глава администрации города сообщил, что здесь уже подключили парковое освещение, а оставшиеся работы можно считать заключительными штрихами. За последние месяцы на улице появились новые

В Тамбове предложили вынести нефтебазу на Астраханской за пределы города

8 сентября 2025
0
На заседании Тамбовской городской Думы рассмотрели изменения в генеральный план города. Одним из ключевых пунктов стала судьба нефтебазы АО «Тамбовнефтепродукт» на улице Астраханской, 173. Как отмечает деловое издание «Вердикт», в материалах по обоснованию проекта говорится о необходимости

В Тамбове открылся новый Центр креативных индустрий

7 сентября 2025
0
На улице Карла Маркса, 130 в Тамбове начал работу Центр развития креативных индустрий — новая площадка для поддержки специалистов творческих и инновационных профессий. Здесь ждут дизайнеров, архитекторов, фотографов, IT-разработчиков, музыкантов, аниматоров, предпринимателей, организаторов

Пушкинская карта переходит под управление ВТБ: как её перевыпустить

7 сентября 2025
0
С 1 января 2026 года оператором программы «Пушкинская карта» станет банк ВТБ. Об этом сообщили в Минкультуры Тамбовской области, пояснив порядок перевыпуска карт для сохранения доступа к культурным событиям. Подать заявку на выпуск новой карты можно уже сейчас. Это доступно через приложения

Интрига сохраняется: в Тамбове за места в гордуме борются шесть партий

7 сентября 2025
0
До выборов в Тамбовскую городскую Думу остаются считаные дни, и новые данные исследования Russian Field показывают, что борьба будет напряжённой. Фаворит кампании очевиден — «Единая Россия» с рейтингом 53,7%. Её позиции прочны, и сомнений в прохождении у наблюдателей нет. Главная интрига — кто

Тамбовчанка Оксана Осетрова поборется за премию Тимченко «Человек дела»

7 сентября 2025
0
Директор АНО «Вершина» в Тамбовской области Оксана Осетрова вошла в список номинантов премии «Человек дела», учреждённой Благотворительным фондом Геннадия Тимченко. Премия появилась в 2025 году к 15-летию фонда. Она направлена на поддержку лидеров социальных инициатив и объединение победителей

В Тамбове определился застройщик квартала в центре города

6 сентября 2025
0
Право комплексного развития территории в границах улиц Мичуринской, Куйбышева и Советской получила компания ООО СЗ «РСС-центр». Итоги аукциона, прошедшего 5 сентября, опубликованы на портале госзакупок. Компания оказалась единственным участником торгов. В таких случаях аукцион признаётся

В Тамбове завершается реконструкция фонтана «Дружба народов»

6 сентября 2025
0
Ремонт фонтана «Дружба народов» на Привокзальной площади в Тамбове подходит к завершению. Как сообщил глава администрации города Максим Косенков, объект планируют сдать в эксплуатацию в течение двух недель. Фонтан, построенный в начале 1980-х годов, в последние годы находился в аварийном

«Тамбовские волки» завоевали бронзу на всероссийском конкурсе скорой помощи

6 сентября 2025
0
В Туле 5 сентября прошёл конкурс на звание лучшей бригады скорой помощи, собравший 28 команд из 17 регионов России. Тамбовскую область представляла команда с говорящим названием «Тамбовские волки» — врач Александр Черица, фельдшер Анна Ильичёва, водитель Сергей Родионов и дублёры состава: врач Юрий

В Тамбове открыли фотовыставку «Донбасс» с работами военного корреспондента «РГ»

6 сентября 2025
0
В Пушкинской библиотеке Тамбова открылась фотовыставка «Донбасс» (12+), автором которой стал военный корреспондент «Российской газеты» Владимир Аносов. В экспозицию вошло более 40 кадров, запечатлевших события в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в освобождённой Курской области. На

К 2030 году Тамбовская область планирует выйти на производство 58 тысяч тонн яблок

6 сентября 2025
0
В Мичуринске в рамках 19-й всероссийской выставки «День садовода» обсудили перспективы развития садоводства и вопросы продовольственной безопасности. В конференции принял участие врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов. Тамбовщина традиционно считается центром российского садоводства:

Имущество семьи Юрьевых распродают: с молотка ушёл бывший ТД «Данилинский»

5 сентября 2025
0
Имущество кредитного потребительского кооператива «Золотая Русь», признанного банкротом в 2021 году, продолжает уходить с торгов. Как стало известно, здание бывшего торгового дома «Данилинский» (г. Тамбов, ул. Базарная, 116а) реализовано за 23,6 млн рублей при начальной цене 24,3 млн. По данным из

В Тамбове решено списать троллейбус: 31 октября сеть перестанет работать

5 сентября 2025
0
Тамбов окончательно прощается с троллейбусом. Как сообщает телеграм-канал «Тамбовский репортёр», датой полного прекращения действия электротранспорта назначено 31 октября 2025 года — всего за пять дней до 70-летнего юбилея системы. По словам Максима Косенкова, содержание оставшихся четырёх
Copyrights © 2001-2025
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2025 E-mail: info@taminfo.ru
При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, дтп, ЕГЭ, инна жиркова, мичуринск, мчс, образование, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, юрий жирков

Показать все теги