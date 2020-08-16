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Губернатор поручил нарастить экспортный потенциал

Сегодня, 09:38
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Губернатор поручил нарастить экспортный потенциал На планерном совещании глава администрации Тамбовской области Александр Никитин дал указания профильным ведомствам нарастить экспортный потенциал. По словам губернатора в регионе в избытке имеется интересная продукция, которая уже зарекомендовала себя на внутреннем рынке, прежде всего речь идет о продукции сельского хозяйства.

В настоящее время наш регион показывает хорошие темпы – за первое полугодие 2020 года экспортные поставки из Тамбовской области по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличились в 2,2 раза.
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