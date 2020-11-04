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Жителей области ждет ненастная погода и снег
В ближайшие выходные жителей Тамбовской области ждет ненастная погода – дожди и туман. В субботу и воскресенье в Тамбове температура воздуха прогреется до 8 градусов тепла.
На следующей неделе в Тамбов придут морозные ночи, а также ожидается первый снег с дождем.
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После того как депутат Тамбовской городской Думы от партии «Единая Россия» Ольга Андреева сложила свои полномочия на ее место был рекомендован предприниматель Валерий Иржанов.
В ближайшие выходные жителей Тамбовской области ждет ненастная погода – дожди и туман.
Коронавирус не щадит никого, на днях от осложнений вызванных заболеваем, умер главный терапевт Моршанской ЦРБ Бояринова Марина Геннадьевна.
По информации администрации Рассказовского района в муниципалитетах района продолжают убирать мусор и наводят санитарный порядок.
Администрация Тамбовской области на фоне ухудшения ситуации по заболеваемости коронавирусной инфекцией приняла решение продлить на территории региона обязательный режим самоизоляции для лиц старше 65 лет до 3 декабря.
Сегодня в администрации города Тамбова было проведено рабочее совещание по вопросу проблемы беспризорных животных в областном центре. Тамбовчане продолжают жаловаться на бездомных собак. По их рассказам, в разных частях города животные сбиваются в стаи, порой ведя себя достаточно агрессивно.
Сегодня депутаты Мичуринского районного Совета избрали главой района Галину Шеманаеву, которая ранее занимала этот пост.
Жители южной части областного центра просят установить дополнительные остановочные павильоны для общественного транспорта в частности в районе ул. Астраханской и «Динамо».
За минувшие сутки в Тамбовской области COVID-19 выявили у 99 человек это максимальный показатель за последнее время.
На днях сотрудники полиции накрыли два притона (заведений, где оказывались услуги сексуального характера).
Недавно тамбовского предпринимателя Джамала Шамояна Октябрьский районный суд города Тамбова приговорил к шести годам колонии заочно. Его признали виновным в совершении четырех преступлений по ст. 159 УК РФ. Речь идет в том числе о строительстве дорог в Знаменском районе, где было украдено 117 млн
В связи с ростом количества заболевших коронавирусом в Мордовском районе врачи проводят консультации по телефону. Медики оценивают состояния здоровья инфицированных смертельной инфекцией дистанционно.
Обманутые дольщики - давняя проблема, решить которую власти пытаются не первый год. В нашем регионе предложенная областными властями по созданию дорожной карты с привлечением ответственных застройщиков для достройки проблемных домов пока по большей части буксует. Такого мнения придерживается
В Тамбовской области с 3 ноября введены дополнительные ограничительные меры по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции.
От имени десятков жителей и предпринимателей г.Рассказово местный житель обратился к главе администрации области с просьбой, оказать содействие в ремонте участка дороги по улице Советской, от дома 106-А переходящую в улицу Индустриальную, до завода «РЕМАТРА». Участок дороги составляет менее 1 км.
По-прежнему находится в производстве в следственных органах уголовное дело в отношении депутата Тамбовской областной Думы, бывшего директора «АИЖК» Михаила Шубина.
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На территории Тамбовской области официально зарегистрировано 10036 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, каждый день фиксируется почти по 100 человек.
В городе Тамбове сотрудники полиции и администрации города проверяют соблюдение масочного режима посетителями торговых центров.
Сегодня, 2 ноября, в дома первого замглавы Котовска Людмилы Хлусовой прошли обыски. Также следственные мероприятия проводятся в Котовской городской администрации и ООО «Компьюлинк Инфраструктура ТО», офис которого находится на улице Свободы. Оперативные мероприятия проходили в рамках расследования
В Тамбовскую область пришла настоящая осень, новая рабочая неделя не порадует нас теплом.