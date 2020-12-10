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В Тамбовской области резко изменится погода
Сегодня, 16:51
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Уже завтра в Тамбовской области на смену антициклону и морозам придет потепление и осадки. Столбик термометра повысится до -5 градусов Цельсия. На следующей неделе пройдут снегопады, возможны дожди.
По предварительным оценкам, вторая половина месяца может оказаться теплее первой.
Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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