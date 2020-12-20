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Прокуратура потребовала расторгнуть контракт на полмиллиарда рублей
Сегодня, 09:11
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ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград» заключил с ООО «Тамбовский асфальт» контракт на ремонт автомобильной дороги Р-119 Орел – Ливны – Елец – Липецк – Тамбов на участке км 368+000 – км 377+000. Стоимость контракта превышает 500 млн рублей.
При этом организация мировым судом Октябрьского района г. Тамбова привлечено к административной ответственности, предусмотренной ст.19.28. КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). Данное основание является важным препятствием для заключения контракта.
В этой связи прокуратура потребовала расторгнуть с ООО «Тамбовский асфальт» контракт.
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