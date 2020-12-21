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Поставщики подняли цены с начала года на 180%
Очередная торговая сеть – «Бегемот» подписала соглашение с региональными властями о стабилизации цен на основные продовольственные товары. Благодаря соглашению в торговых сетях появятся социальные продукты с нулевой наценкой. При этом стоит отметить, что поставщики подняли цены на отдельные продукты с начала года на 180%.«Это соглашение бессрочное. Оно не имеет временных рамок, и мы подписываем его на 2021 год»
, - заявила и.о. заместителя главы администрации Тамбовской области Н.В. Макаревич.
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