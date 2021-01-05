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Задержан предполагаемый убийца двух рабочих на ферме в Бондарском районе
В Ростовской области сотрудниками правоохранительных органов задержан предполагаемый убийца двух рабочих на ферме в Бондарском районе. Трагедия произошла в конце 2020 года.
У одно из погибших было огнестрельное ранение в голову, у другого — открытая черепно-мозговая травма. Подозрения пали на третьего работника фермы.
Фото – ТВОЛК
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