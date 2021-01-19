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В Тамбове временно останутся без электричества десятки домов
Сегодня, 10:53
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Сегодня в городе Тамбове в связи с проведением АО «ОРЭС-Тамбов» ремонтных работ на электросетях будет отключено электричество в ряде многоквартирных домов, в том числе по адресам:
ул. Мичуринской, д. 1-59;
— ул. Рабочей, д. 71-89;
— пер. Рабочему, д. 1-19;
Работы запланированы в разных частях города в разное время.
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