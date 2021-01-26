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В результате ДТП в 2020 году погибло 132 человека
Сегодня, 09:38
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В региональном УГИБДД УМВД России подвели итоги работы за 2020 год. По словам руководителя ведомства Олега Дёмина число аварий в регионе снизилось на 14%. В тоже время количество погибших в результате ДТП уменьшилось незначительно, всего в 2020 году погибло 132 человека.
За отчетный год за нарушения правил дорожного движения к ответственности привлекли 1 миллион 383 тысячи 115 водителей.
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