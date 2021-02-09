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Взяты на контроль результаты проверки по факту ДТП с микроавтобусом
Вчера, 11:15
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Прокуратурой Тамбовского района вязы на контроль ход и результаты доследственной проверки по факту ДТП на 465 км автодороги Р-22 Каспий, произошедшего в 22-30 09.02.2021.
Как установлено, водитель микроавтобуса FLAT DUCATO не выбрал необходимую безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства и допустил столкновение с прлуприцепом SHMITZ.
В результате ДТП пострадали 4 человека, один из которых госпитализимрован с переломом бедра, остальным рекомендовано амбулаторное лечение.
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