Взяты на контроль результаты проверки по факту ДТП с микроавтобусом 0 Прокуратурой Тамбовского района вязы на контроль ход и результаты доследственной проверки по факту ДТП на 465 км автодороги Р-22 Каспий, произошедшего в 22-30 09.02.2021.

В Тамбовской области запустили «Школу модераторов» 0 Открыта запись на регистрацию в проекте «Школа модераторов Тамбовской области».

В Котовске в третий раз не могут провести конкурс на главу города 0 Вчера в третий раз не состоялся конкурсный отбор на главу города Котовска. Если раньше члены конкурсной комиссии от администрации Тамбовской области не принимали участие в заседаниях, поскольку заболели коронавирусом, то теперь они написали заявления о выходе из комиссии.

Интубация пищевода вместо трахеи привела к смерти больного 0 В отношении врача одной из тамбовских больниц утверждено обвинительное заключение по ч. 2 ст.109 УК РФ «Причинение смерти вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей».

К Тамбову могут присоединить часть Тамбовского района 0 В администрации города Тамбова прошло рабочее совещание по вопросу присоединения части Донского сельсовета Тамбовского района к областному центру.

Внимание! Аномально холодная погода 0 В Тамбовской области установилась аномально холодная погода со среднесуточной температурой ниже нормы на 7-12 градусов.

Состоялся межрегиональный турнир по волейболу на призы Российского Союза ветеранов Афганистана 0 В спортивном зале «Темп» города Мичуринска 5 февраля 2021 г. в 13.30 состоялось торжественное открытие турнира по волейболу среди девушек 2008-2009 гг. р.

Численность населения Тамбовской области пересекла «психологический барьер» 0 В 2021 году статистическая численность населения Тамбовской области впервые пересекла психологический барьер, теперь нас меньше одного миллиона - 995 761 человек, - об этом написал в своих соцсетях депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров проанализировав эффективность деятельности

На предприятии ООО «Черкизово-свиноводство» произошло ЧП 0 Во время проведения работ по дезинфекции помещений и территории на производственных участках «Откорм 1А» и «Откорм 1Б» ОП Бондарское ООО «ЧЕРКИЗОВО-СВИНОВОДСТВО» произошло ухудшение состояния здоровья 4 человек рабочего персонала, после чего они обратились за помощью в ТОГБУЗ «Бондарская ЦРБ».

В Тамбове планируют создать новую зону отдыха 0 В Советском районе города Тамбова недалеко от школы № 11 власти запланировали создать зону отдыха, об этом стало известно во время субботнего объезда руководства муниципалитета.

Внимание: произошел сбой на станции обезжелезивания воды 0 Вчера на ВЗУ №4 при проведении работ по промывке фильтров произошел технологический сбой, что привело к подаче необезжелезненной воды в систему водоснабжения города Тамбова. В настоящее время авария устранена.

В Тамбовской области усиливают меры по профилактике чумы свиней 0 Региональные власти решили усилить меры по профилактики по недопущению африканской чумы свиней.

Тамбовчан ждут сильные морозы 0 В Тамбовскую область снова придет арктическое похолодание.

Стоимость путёвки для отдыха детей составит 15 тысяч рублей 0 Средняя стоимость путёвки в организации отдыха детей и их оздоровления на 2021 год в Тамбовской области составит 15 тыс. рублей при продолжительности смены 21 день.

Кассовые аппараты должны быть во всех кафе и ресторанах 0 В настоящее время Федеральная налоговая служба осуществляет отраслевой проект «Общественное питание» в отношении субъектов предпринимательской деятельности, оказывающих услуги общественного питания в целях увеличения выручки, фиксируемой с применением контрольно-кассовой техники, и, как следствие,

Власти отказались от строительства нового стадиона 0 В 2020 году вице-губернатор Арсен Габуев на пресс-конференции заявил, что через три года на севере Тамбова должен появиться новый стадион на 15 тысяч зрителей.

Пригородный лес ждет вырубка для строительства парка развлечений 0 Почти на 50 лет был передан в аренду земельный участок пригородного леса компании «Мир приключений» для строительства парка развлечений. На 10 гектарах хвойного леса планируют возвести аттракционы, открыть частный оздоровительный детский лагерь.

Ушел в отставку заместитель главы администрации области Алексей Кондратьев 0 Вчера распоряжением Александра Никитина исполняющий обязанности заместителя главы администрации области Алексей Кондратьев освобожден от замещаемой должности. В этой должности бывший сенатор проработал меньше полугода.

В администрации города Тамбова продолжаются отставки 0 Набирает оборот череда отставок в администрации города Тамбова. На прошлой неделе о том, что покидает свой пост, заявил заместитель главы администрации города Тамбова Алексей Власов, вчера ушел в отставку председатель жилищного комитета Александр Бессонов.

В Тамбове выступили против демонтажа памятника В. Ленину 0 На ближайшем заседании Совета по монументальному искусству при Тамбовской городской Думе будет рассмотрено предложение жителя города Тамбова о демонтаже памятника В.И. Ленину в городе Тамбове.