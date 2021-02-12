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На следующей неделе тамбовчан ждут морозные дни
Сегодня, 09:12
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После серьезных температурных колебаний на следующей неделе тамбовчан ждут морозные дни. С понедельника по воскресенье на градуснике только минусовые значения, в ночные часы до минус 20 градусов, днем от 12 до 18 градусов мороза.
Практически всю предстоящую неделю жители города Тамбова проведут в компании солнца.
ФОТО: PIXABAY.COM
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