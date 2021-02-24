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Тамбовскую область накроет ледяной дождь
Сегодня во второй половине дня Тамбовскую область накроет непогода в виде ледяного дождя - улицы превратятся в каток. 26 февраля, также ожидаются небольшие осадки в виде неприятной мороси, температура воздуха будет плюсовой.
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Сегодня во второй половине дня Тамбовскую область накроет непогода в виде ледяного дождя - улицы превратятся в каток.
В 2021 году планируется организовать авиарейсы из аэропорта «Тамбов» в Анапу это будет уже шестой рейс из нашего областного центра.
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За 2020 год АО «Тамбовская сетевая компания» отчислила в бюджеты разных уровней более 646 млн. рублей.
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Сегодня вся страна отмечает общенациональный праздник – День защитника Отечества. Праздник зародился еще в СССР в суровые годы, тогда он ежегодно отмечался как День Советской Армии и Военно-морского флота.
Вот уже несколько лет члены садового некоммерческого товарищества «Мотор» (Тамбовский район) пытаются защитить свои земельные права. По словам членов товарищества, участок семьи Т. расположен на земле общего пользования, что препятствия для обслуживания линии электропередачи. На спорном земельном
В Тамбовской области полностью вакцинированы (1 и 2 этап) 16145 человек. Кроме того, очередная партия вакцины от коронавируса в количестве 6100 комплектов поступила в наш регион.
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Сегодня в городе Тамбове у памятника Зои Космодемьянской состоялась акция, приуроченная к 23 февраля. Организаторами так называемого «народного схода» выступили депутаты от КПРФ.
В 2021 году по линии Юго-Восточной железной дороги будет отремонтировано два железнодорожных переезда: Бокино – Кариан-Строганово, расположенной в рабочем посёлке Знаменка и Кочетовка – Турмасово, проходящим через город Мичуринск.
В 02:30 22.02.2021 г. в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тамбовской области поступило сообщение о возгорании деревянных перекрытий в помещении спортазала филиала МБОУ "Ржаксинская СОШ №2" им Г.А. Пономарева по адресу: Тамбовская
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ООО «Ладесол Тамбов» привлекло кредит от МСП Банка на 400 млн руб. под 7,75% годовых. Кредит пойдет на завершение строительства биотехнологического комбината в индустриальном парке «Уварово» в Тамбовкой области.
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Жители города Тамбова продолжают задавать вопросы, связанные с реконструкцией стадиона «Спартак».
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