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Пассажиры «Северного» жалуются, что не могут оплатить проезд картой
Сегодня, 09:42
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Пассажиры автовокзала «Северный» в городе Тамбове пожаловались на принуждение пассажиров администрацией автовокзала использовать наличный расчет при покупке билетов.
«Недолгое время после открытия нового здания в автовокзале все пять касс работали с безналичной оплатой, теперь же терминалы на всех кассах присутствуют, но на четырех висит листок с надписью: «Только наличные», - пишет губернатору житель Тамбовской области.
В ответ на жалобу управление автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области направило владельцу автовокзала «Северный» информацию о недопустимости подобных ситуаций и необходимости улучшения качества предоставляемых пассажирам услуг.
Фото – ИА «Онлайн Тамбов»
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