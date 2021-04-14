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Утренники в детсадах будут проводить без родителей до 2022 года
Родители детей просят губернатора снять запрет на присутствие родителей при проведении праздничных мероприятий в детских садах. «Мы же и так каждый день заходим в здание детского сада (в масках), общаемся с воспитателями, в раздевалках пересекаемся с другими родителями и их детьми. Наши дети контактируют между собой ежедневно. Не крадите детское счастье!!! Позвольте детям видеть своих родителей на празднике!»,
- пишут родители.
По информации администрации города Тамбова из-за пандемии коронавируса утренники в детских садах планируют проводить без родителей до 2022 года.
Фото - mosreg
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