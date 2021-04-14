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К 1 июня должны вакцинировать 40% населения
Вчера, 09:29
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Сотрудники региональной системы здравоохранения подвели итоги за 2020 год, который оказался сложным для всех, но основной удар на себя приняли именно медработники.
Для лечения больных с COVID-19 было развернуто полторы тысячи коек, больше 4 тысяч медработников вышли на передовую.
Сейчас основная задача формирование коллективного иммунитета. «К 1 июня текущего года мы должны привить не менее 40 процентов взрослого населения. На сегодня вакцинировано более 70 тысяч взрослых граждан, или около 15 процентов», - заявила на совещании начальник управления здравоохранения Тамбовской области Марина Лапочкина.
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