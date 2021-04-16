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» » Деревню Красненькая не будут присоединять к Тамбову

Деревню Красненькая не будут присоединять к Тамбову

Вчера, 07:33
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Деревню Красненькая не будут присоединять к Тамбову В связи с тем, что жители деревни Красненькая выступили против присоединения к городу Тамбову, ее не будут включать в границы округа. Соответствующее решение принято на совещании в администрации Тамбовской области.

Границы города хотели расширить для того, чтобы устранить проблемы с инженерными сетями, дорогами, подачей воды, но жители не захотели терять статус сельской местности.
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