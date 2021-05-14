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Семь улиц в Тамбове временно останутся без электричества
Сегодня, 09:01
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Завтра специалисты АО «ОРЭС-Тамбов» будут проводить работы на объектах электросетевого хозяйства города Тамбова, поэтому в ряде домов на семи улицах будет временно отключено электроснабжение:
- ул. 40 лет Октября, д. 1-37;
- ул. Фрунзе, д. 2-14;
- пр. Верхний, д. 1-3;
- ул. Ревтрудовская, д. 2-16.
- ул. Широкая, д. 33-65;
- ул. Подгорная, д. 13-36;
- ул. Михайлова, д. 18-42.
Фото: pixabay.com
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