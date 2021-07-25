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Трагически ушел из жизни глава Суравского сельсовета
Сегодня, 18:22
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На прошлой неделе, на трассе в районе села Горелое Тамбовского района произошло ДТП с участием главы Суравского сельсовета Александра Чвокина. По неофициальным данным, Александру Чвокину стало плохо за рулём автомобиля.
После аварии главу сельсовета госпитализировали, его состояние оценивалось как тяжелое, спустя 5 дней от полученных травм Александр Чвокин скончался.
Александр Чвокин работал начальником отдела вооружения Тамбовского высшего военного авиационного инженерного училища. До избрания главой Суравского сельсовета аналогичную должность занимал в Кузьмино-Гатьевском сельсовете.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким Александра Чвокина.
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