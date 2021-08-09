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Дорогу по ул. Коммунальной должны отремонтировать до 1 октября
9 августа 2021
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Подрядчик приступил к ремонтным работам по ул. Коммунальная в городе Тамбове. Улицу ожидают кардинальные преобразования, будет новое расположение пешеходной и проезжей частей, парковочных карманов, проведение освещения и озеленения.
Работы планируют завершить до 1 октября 2021 года. Качество работ контролируется сотрудниками МКУ «Дирекция городских дорог».
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