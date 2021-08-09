Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Новые сапоги всегда жмут.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

В Тамбовской области вновь введён режим самоизоляции

В Тамбове могут изменить способ избрания главы города

Ливень парализовал отдельные улицы в Тамбове

В области наблюдается дефицит вакцины от коронавируса

Суд прекратил уголовное дело в отношении Александра Боброва

В Тамбовской области запретили проведение массовых мероприятий

Пострадавшие предприниматели снова обратились к Владимиру Путину

Власти заявили, что завершать реконструкцию «Спартака» - нецелесообразно

Прокурор области взял на контроль «кейс» Дмитрия Кривенко

Возбуждено новое уголовное дело по строительству дома по ул. Коммунальной, 46

ИА «Тамбов-информ» выиграло суд по иску Дмитрия Кривенко

В Тамбовской области ужесточили коронавирусные ограничения

» » Дорогу по ул. Коммунальной должны отремонтировать до 1 октября

Дорогу по ул. Коммунальной должны отремонтировать до 1 октября

9 августа 2021
Комментариев: 0
Версия для печати
Дорогу по ул. Коммунальной должны отремонтировать до 1 октября Подрядчик приступил к ремонтным работам по ул. Коммунальная в городе Тамбове. Улицу ожидают кардинальные преобразования, будет новое расположение пешеходной и проезжей частей, парковочных карманов, проведение освещения и озеленения.

Работы планируют завершить до 1 октября 2021 года. Качество работ контролируется сотрудниками МКУ «Дирекция городских дорог».
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Коммунальная останется пешеходной, но с возможностью проезда автотранспорт ...

Ресурсоснабжающие организаций готовятся к ремонтным работам

До 1 октября не успели завершить работы по реконструкции площади Льва Толст ...

В Котовске планируют отремонтировать 3000 квадратных метров дорог

ООО «Звезда-2» обязали отремонтировать дорогу

ЖАРКАЯ ПОРА РЕМОНТА ДОРОГ



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Медработники попались на фальсификации сертификатов о прививках

Вчера, 10:18
0
Сотрудники полиции выявили новые факты подделки сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции. На этот раз промышляли незаконной деятельностью медработника из Тамбовского района.

Дорогу по ул. Коммунальной должны отремонтировать до 1 октября

9 августа 2021
0
Подрядчик приступил к ремонтным работам по ул. Коммунальная в городе Тамбове. Улицу ожидают кардинальные преобразования, будет новое расположение пешеходной и проезжей частей, парковочных карманов, проведение освещения и озеленения.

С начала года соцподдержка составила более 63 миллиона рублей

8 августа 2021
0
В управлении социальной защиты и семейной политики области состоялось очередное заседание комиссии по принятию решения об оказании государственной и адресной социальной помощи.

В области установлен чрезвычайный класс пожарной опасности

8 августа 2021
0
В связи с аномально жаркой погодой в Тамбовской области установлен чрезвычайный класс пожарной опасности.

Тамбовчане недовольны резким повышением цен на услуги ЖКХ

8 августа 2021
0
На днях депутат Тамбовской городской Думы от КПРФ Артём Александров встретился с жителями домов в районе сквера «Спортивный» в Тамбове. Горожан интересовали вопросы, которые касаются сферы ЖКХ и незаконной деятельности магазинов, саун, ритуальных услуг в жилых домах.

В торговых центрах выявлены нарушения ограничительных мер

7 августа 2021
0
Продолжаются рейды сотрудников полиции по торговым центрам по вопросам соблюдения ограничений в рамках борьбы с пандемией. Вчера проверки прошли в торговых центрах ЦУМ, «Москва» и «Акварель» в Тамбове.

В Тамбове запретили купаться на пляже «Спортивный» и «Олимпийский»

7 августа 2021
0
Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области продолжает проверки мест отдыха.

В доме на Советской, в котором год нет горячей воды, приступили к работам

7 августа 2021
0
В доме № 119 по ул. Советская в городе Тамбове приступили к ремонтным работам по замене системы горячего водоснабжения.

В Расказовском районе строят линию уличного освещения к детскому саду

6 августа 2021
0
В рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Тамбовской области» к детскому саду в с. Платоновка в Рассказовском районе ведется строительство новых линий освещения протяженностью 560 метров.

На фоне пьяного конфликта мужчина убил земляка

6 августа 2021
0
И.о. прокурора Мордовского района Половневым Е.А. утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению жителя Воронежской области, 1977 г.р., в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Пять пьяных горожан утонули в водных объектах

6 августа 2021
0
С начала купального сезона текущего года на водных объектах областного центра погибло пять человек, все они находились в состоянии алкогольного опьянения. Спасателям удалось спасти жизнь двум горожанам.

Россельхозбанк выдал населению Тамбовщины более 4 млрд рублей за первое полугодие 2021 года

6 августа 2021
0
За первое полугодие 2021 года общий объем кредитов по всем розничным программам составил почти 4 млрд рублей, что на 18% превышает аналогичный показатель прошлого года.

В Тамбовскую область возвращается аномально жаркая погода

6 августа 2021
0
Управление МЧС России по Тамбовской области предупреждает, что в Тамбовскую область 6-8 августа возвращается аномально жаркая погода. Ожидается повышение температуры воздуха до 33 градусов тепла.

В торговых центрах проверяют соблюдение масочного режима

5 августа 2021
0
В торговых центрах города Тамбова проходят рейды по проверке соблюдения масочного режима.

Трагически погиб ветеран Афганистана Николай Телегин

4 августа 2021
0
ММО ТО ООО «РСВА» с глубоким прискорбием сообщает о безвременной гибели ветерана Афганистана Николая Алексеевича Телегина, чья жизнь оборвалась 31 июля 2021 года.

Чиновники предложили горожанам отремонтировать дорогу за свой счёт

4 августа 2021
0
В Тамбове разгорелся скандал, связанный с ремонтом внутриквартальной дороги в районе доме № 123 по ул. Советская. По данной проблеме на федеральном телеканале «Красная линия» вышел репортаж.

Супруга жестоко избила мужа – возбуждено уголовно дело

4 августа 2021
0
В Тамбове возбуждено уголовно дело в отношении молодой девушки, которая избила своего супруга. После ссоры мужчина оказался в больнице с тупой травмой живота и внутренними повреждениями.

Увеличены разведанные геологические запасы полезных ископаемых

4 августа 2021
0
В Тамбовской области увеличены разведанные геологические запасы полезных ископаемых, в частности по пескам почти на 3 миллиона кубометров.

Россельхозбанк продлевает акцию «Жаркий процент»

4 августа 2021
0
Россельхозбанк продлевает срок действия акции «Жаркий процент» по вкладу «Доходный» до 30 сентября 2021 года.

Россельхозбанк рассказал о растущей роли технических навыков на рынке профессий АПК

3 августа 2021
0
Наличие технических навыков, позволяющих в полной мере использовать преимущества новых технологий в АПК, постепенно становится важным критерием при оценке кандидата на ключевые позиции в российских сельскохозяйственных компаниях. Как и для офисных специальностей, для представителей «полевых»

В Тамбовской области вновь введён режим самоизоляции

3 августа 2021
0
На фоне роста количества больных новой коронавирусной инфекцией губернатором принято решение о введении режима самоизоляции для пенсионеров и беременных женщин.
Copyrights © 2002-2021
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2021 Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Учредитель: ООО «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Главный редактор: Титаренко О.В.
Адрес редакции: 392018, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 61
E-mail: info@taminfo.ru
Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ"» зарегистрировано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 30 ноября 2001 года. Свидетельство о регистрации Эл № 77-4943 от 30.11.2001. При использовании материалов гиперссылка на ИА "Тамбов-информ" обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, автомобиль, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, мичуринск, области, образование, политика тамбов, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, юрий жирков

Показать все теги