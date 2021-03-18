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Ресурсоснабжающие организаций готовятся к ремонтным работам
18 марта 2021
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В администрации города Тамбова прошло рабочее совещание с участием ресурсоснабжающих организаций. Основной вопрос: организация работ по ремонту объектов коммунальной инфраструктуры в 2021 году.
В частности ПАО «Квадра» планирует провести 15 мероприятий на инженерных сетях, среди которых одним из самых значительных станет ремонт коммуникаций на улице Мичуринской на участке от школы №24 до Парка Победы. Работы потребуют перекрытия значительного участка, в том числе пешеходной зоны.
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