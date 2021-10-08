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В селе Горелое сорвали программу по благоустройству
Сегодня, 10:22
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Жители села Горелое Тамбовского района больше года добиваются от властей принятия мер к нерадивому подрядчику, который до настоящего времени не исполнил контракт по ремонту тротуаров на автомобильных дорогах «Тамбов-Шацк-Горелое-Голдымское торфопредприятие Тамбовского района».
Летом 2020 года в селе Горелое начали делать тротуары, вспахали всю землю, у кого заставили вырубать кустарники, цветы (готовились так сказать), потом дождь, снег, мороз - работы закончились. Продолжение следовало летом 2021 года несколько дней - вскапанные ямы завалили щебнем и опять пропали. Работы выполняла подрядная организация ООО «ТрансСнабСтрой», которая нарушила сроки реализации контракта.
Местные жители неоднократно обращались в органы власти, но действенного содействия до настоящего момента не получили.
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