Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Лучше скажи мало, но хорошо.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

Область намерена забрать городской стадион «Спартак»

Жители Тамбова: «Ни пройти, ни проехать»

Тамбовчане недовольны качеством строительства дорог

Жители области: «Везде снежная каша. Машины заносит»

С наступающим Новым годом!

В г. Мичуринске состоялось памятное мероприятие, посвящённое Дню ввода советских войск в Афганистан

Поставщика тепла в Строителе проверит прокуратура

Депутаты переписали устав Тамбова под судимого градоначальника

Может быть возбуждено дело по ситуации с мандатом экс-губернатора

Сенатором от губернатора назначен Михаил Белоусов

В Тамбове на парковке сгорело четыре автомобиля

Жители области бьют тревогу насчет оказания медпомощи

» » В Тамбовской области прогнозируются осадки

В Тамбовской области прогнозируются осадки

Сегодня, 09:20
Комментариев: 0
Версия для печати
В Тамбовской области прогнозируются осадкиСегодня в Тамбовской области ожидаются осадки. Снег пройдёт и на следующей неделе, столбик термометра при этом может опуститься до -15 градусов.

Эта зима одна из самых снежных за последние годы. Снегопады не просто обильные, но и продолжительные. Техника и рабочие убирают муниципальные дороги и общественные территории в усиленном режиме.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

На следующей неделе нас ждут снегопады

На следующей неделе ожидается до +21 градуса

Жителей Тамбовской области ожидает похолодание

На следующей неделе ожидается до минус 10 градусов

Прогноз погода на 4 марта: облачно с прояснениями, мороз, осадки, гололед,

Осадки и облачная погода с прояснениями ожидаются в Тамбовской области 23 а ...



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

В Тамбове обокрали церковь святителя Феофана Затворника

Сегодня, 09:34
0
На днях в Тамбове обокрали церковь святителя Феофана Затворника на улице Комиссара Московского. Злоумышленик проник в церковь, выдавив пластиковое окно, и украл 30 тысяч рублей и ящик для пожертвования.

В Тамбовской области прогнозируются осадки

Сегодня, 09:20
0
Сегодня в Тамбовской области ожидаются осадки. Снег пройдёт и на следующей неделе, столбик термометра при этом может опуститься до -15 градусов.

В Тамбовской области ожидается рост заболеваемости коронавирусом

Сегодня, 09:05
0
На заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции была поднята тема необходимости ускорения вакцинации на фоне возможного роста заболеваемости.

Область намерена забрать городской стадион «Спартак»

Вчера, 08:12
0
Врио главы администрации региона Максим Егоров заявил журналистам, что область планирует создать футбольную команду для выступлений в Футбольной национальной лиге, а также забрать городской стадион «Спартак».

Работа аэропорта «Тамбов» была приостановлена

Вчера, 07:45
0
Вчера из-за погодных условий до субботы отменил прием и отправку всех самолетов аэропорт «Тамбов». Было задержано на сутки шесть рейсов.

Бюджет Тамбова увеличился на 565,6 млн рублей

14 января 2022
0
Депутаты Тамбовской городской Думы согласовали изменения в бюджет города. Изменения затронули и доходную и расходную часть казны. Увеличение доходной части связано с выделением дополнительных межбюджетных трансфертов на сумму 565,6 млн рублей.

В 2022 году в Тамбовской области построят три площадки ГТО

13 января 2022
0
В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» в Токаревском, Мордовском и Мучкапском районах построят три площадки, предназначенные для подготовки и выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Два человека погибли в ДТП в Рассказовском районе

13 января 2022
0
По факту гибели двух пассажиров Lada Priora в результате ДТП на трассе в Рассказовском районе сотрудниками правоохранительных органов организована проверка. На трассе «Тамбов-Пенза» водитель отечественной легковушки не справился с управлением и, выехав на встречную полосу, где столкнулся с фурой

Пожар на центральном рынке оперативно потушен

12 января 2022
0
11 января загорелся склад с вещами на центральном рынке в Тамбове. Сообщение о возгорании поступило в 12:03 и уже в 12.43 пожар был локализован, а потом и потушен.

Задержан вице-губернатор Владимир Громов

12 января 2022
0
Вчера был задержан заместитель главы администрации Тамбовской области Владимир Громов в рамках уголовного дела о мошенничестве. Осенью прошлого года в его кабинете прошел обыск по факту неисполнения договоров поставки имущества в ряд детских дошкольных учреждений Тамбовского района.

Жители Тамбова: «Ни пройти, ни проехать»

12 января 2022
0
Жители города Тамбова продолжают жаловаться на плохую уборку общественных территорий в областном центре. «Ни пройти, ни проехать», - так чаще всего комментируют ситуацию, сложившуюся в Тамбове. Кто-то выражает недовольство, что по тротуарам сложно пройти, большинство не очищены от снега и льда,

В администрации области появился департамент туризма

11 января 2022
0
В структуре администрации Тамбовской области впервые был создан департамент туризма и молодежной политики. Это связано с тем, что количество туристов, которые приезжают в Тамбовскую область, с каждым годом увеличивается.

Жители области: машины «скорой» помощи разваливаются на глазах

11 января 2022
0
Жители Тамбовской области, особенно сельчане, продолжают жаловаться на сферу здравоохранения. Кто-то пишет про невозможность оказания должной полеативной помощи, а где-то существуют проблемы с машинами «скорой помощи».

В Инжавинском районе сорвали сроки капремонта школы

10 января 2022
0
По поручению администрации области создана специальная комиссия, которая будет расследовать причины срыва сроков капитального ремонта школы в Инжавинском районе. Стоимость проекта 38 млн руб., было освоено подрядчиком 35 млн.

Горожане: «Тамбов — не место для увековечения махрового черносотенца»

10 января 2022
0
Продолжаются бурные дискуссии вокруг предложения установить в Тамбове памятник Владимиру Федоровичу фон дер Лауницу, управлявшим Тамбовской губернией в 1902-1905 годах. Большинство горожан выступают против данной инициативы. Во время своего правления «старый солдат царя» запомнился крайне жёсткими

На Рождество в пожаре погибла жительница Петровского района

9 января 2022
0
На Рождество в селе Яблоновец Петровского района Тамбовской области произошла трагедия.

Тамбов на 56 месте по качеству жизни

9 января 2022
0
Финансовый университет при Правительстве РФ провел исследование качества жизни в российских городах, в том числе в Тамбове. Лидерами рейтинга стали: Москва, Санкт-Петербург, Грозный и Магнитогорск. Город Тамбов занял 56 место.

Мордовцы «греют ножки Христу»

8 января 2022
0
Вот уже много веков жители Мордовского района в ночь Рождества зажигаются сотни ярких костров это местная рождественская традиция «греть ножки Христу», - сообщает портал ТОП68.

На Тамбовскую область надвигается похолодание

8 января 2022
0
Последние новогодние выходные в Тамбовской области будут морозными и с сильным ветром. Сегодня ожидается малооблачная погода, температура воздуха днём составит -9 градусов, порывы ветра могут достигать 12 метров в секунду.

Тамбовчане недовольны качеством строительства дорог

8 января 2022
0
Жители микрорайона Майский обратились с жалобами на безответственность подрядчика при строительстве дороги и тротуаров в 2021 году. Не первый год местные жители ждали строительства дорог, но вот качество исполнения оставляет желать лучшего.

В Тамбовской области направят на дороги более 6 млрд руб.

7 января 2022
0
В 2022 году на ремонт и строительство дорог в Тамбовской области будет направлено более 6 млрд руб.
Copyrights © 2002-2021
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2021 Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Учредитель: ООО «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Главный редактор: Титаренко О.В.
Адрес редакции: 392018, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 61
E-mail: info@taminfo.ru
Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ"» зарегистрировано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 30 ноября 2001 года. Свидетельство о регистрации Эл № 77-4943 от 30.11.2001. При использовании материалов гиперссылка на ИА "Тамбов-информ" обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
1 мая, абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, заповедник, мичуринск, образование, прокуратура, Рассказово, студенты, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, юрий жирков

Показать все теги