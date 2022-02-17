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Депутаты поручили разобраться насчет повышения платы за отопление
На последнем заседании комитета по ЖКХ Тамбовской городской Думы депутаты поручили изучить расчеты ресурсоснабжающих организаций, на основании которых были проведены начисления за отопление в январских платёжках тамбовчан. По мнению депутатов, необоснованный рост стоимости услуг ЖКХ недопустим.
Депутаты не исключают, что повышение платы за тепло, в том числе связано с так называемым перетопом, когда подача теплоносителя больше, чем необходимо.
Фото: Алексей Бучнев
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