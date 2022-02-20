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» » В Тамбовской области продлили коронавирусные ограничения

В Тамбовской области продлили коронавирусные ограничения

Сегодня, 10:17
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В Тамбовской области продлили коронавирусные ограничения По решению региональных властей в Тамбовской области продлили коронавирусные ограничения, в том числе они касаются деятельности кафе.

Кафе разрешили работать с 7:00 до 3:00, но посещать в это время могут лишь при наличии у них одного из следующих документов:

-документа о вакцинации или перенесённом заболевании, полученного не более года назад;

-отрицательного ПЦР-теста, полученного не более чем за 48 часов до посещения кафе.

Фото: pixabay.com
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