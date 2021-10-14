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» » В Тамбовской области ужесточили антиковидные ограничения

В Тамбовской области ужесточили антиковидные ограничения

Сегодня, 09:48
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В Тамбовской области ужесточили антиковидные ограничения В Тамбовской области вводят новые антиковидные ограничения. Лицам пенсионного возраста запретили посещать культурно-досуговые мероприятия, организуемые клубами, центрами и так далее. Под запрет для всех попали и дискотеки. Кафе не смогут работать с 3:00 до 7:00.

Посещать общественны места с 1 ноября, в том числе музеи, кинозалы и так далее смогут граждане только при наличии либо документа о прохождении вакцинации, либо о заболевании, перенесённом не более полугода назад, либо документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования.

Фото: Алексей Бучнев
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