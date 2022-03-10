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» » Суд отменил приговор экс-советнику главы Минэкономразвития по делу о взятке

Суд отменил приговор экс-советнику главы Минэкономразвития по делу о взятке

Сегодня, 12:23
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Суд отменил приговор экс-советнику главы Минэкономразвития по делу о взяткеНа новое рассмотрение Тамбовский областной суд отправил уголовное дело в отношении бывшего советника министра экономического развития РФ Павла Пущина, экс-советника главы администрации Рязани Александра Зайкина и бывшего замглавы администрации города Рязани Сергея Пашкевича.

Ранее Октябрьский районный суд приговорил бывших чиновников к длительному сроку заключения за взятки.

Дело рассматривалось в Тамбове по просьбе прокуратуры.
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