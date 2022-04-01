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Уваровский полигон планируют рекультивировать

Вчера, 08:54
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Уваровский полигон планируют рекультивировать В 2022 году в рамках национального проекта намечена разработка проектной документации рекультивации территории мусорного полигона в городе Уварово.

Старая городская свалка расположена в микрорайоне Молодёжный в городе Уварово на двух земельных участках, один из которых относится к землям сельхозназначения, а второй – к землям населённых пунктов.

Площадь участка рекультивации составляет 7,4 гектара.
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Уваровский полигон планируют рекультивировать

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