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Сетевая компания подарила новый водопровод труженику тыла из Сатинки
Сегодня, 15:51
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На днях представители АО «ТСК» завершили работы по замене участка водопровода на улице Чкалова в поселке Сатинка в Сампурском районе. У труженика тыла Великой Отечественной войны Анатолия Лаврентьевича Сигаева произошла авария на водопроводе, в результате чего он лишился воды.
Абонентский водопровод 1975 года ввода, на котором произошла авария, оказался непригодным для ремонта. Поэтому сетевая компания приняла решение провести работы по замене участке протяжённостью более 100 метров за свой счет. По закону сети, на которых произошла авария, не принадлежали АО «ТСК», однако в связи с пожилым возрастом абонента нами было принято данное решение.
Работы провели в оперативном порядке за несколько дней.
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