В результате неправильного ремонта дороги происходит подтопление жилого дома 0 Жильцы дома № 125 по ул. Советская несколько лет добиваются от городских властей решить проблему с дорогой по ул. Рабочая, после ремонта, которой образовался неправильный уклон проезжей части.

В области отметили 77-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне 0 В Тамбовской области прошли праздничные мероприятия, посвященные 77-ой годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Основные мероприятия прошли утром на площади В.И. Ленина в Тамбове. В параде по главной площади Тамбова прошли войска Тамбовского гарнизона, кадеты, юнармейцы,

Сетевая компания подарила новый водопровод труженику тыла из Сатинки 0 На днях представители АО «ТСК» завершили работы по замене участка водопровода на улице Чкалова в поселке Сатинка в Сампурском районе. У труженика тыла Великой Отечественной войны Анатолия Лаврентьевича Сигаева произошла авария на водопроводе, в результате чего он лишился воды.

В администрации прокомментировали «повышение зарплаты» главе 0 СМИ «Блокнот Тамбов» обратилось в администрацию города Тамбова с просьбой прокомментировать решение депутатов увеличить ежемесячное денежное поощрение главе администрации города Тамбова с 6,8 до 8,3 должностных окладов.

ООО УК «Новый век» занимается управлением домом без законных оснований 0 При попустительстве городских властей почти полгода ООО УК «Новый век» занимается управлением многоквартирным домом № 82 по улице Мичуринской без законных на это оснований.

Стоимость борщевого набора снизилась на 5% 0 По информации региональных властей в Тамбовской области за последнее время капуста подешевела на 8%, борщевой набор - на 5%. Спрос на сахар упал в 20 раз.

В Тамбовской области растет младенческая смертность 0 За первые три месяца текущего года в Тамбовской области умерло 12 младенцев за тот же период прошлого года 9 человек, - сообщает Тамбовстат.

Артем Александров: «Кто кого вводит в заблуждение - большой вопрос» 0 Депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров прокомментировал обвинения в свой адрес, что он, а также некоторые СМИ, якобы распространили искаженную информацию, касающуюся решения депутатов увеличить ежемесячное денежное поощрение главе администрации города Тамбова с 6,8 до 8,3 должностных

Ограничение движения на ул. Фабричная продлено 0 В Тамбове на улице Фабричной продлили ограничение движения до 6 июня. Первоначально работы по ремонту инженерных систем должны были завершить до конца апреля.

В управлении образования области прошли обыски 0 Вчера правоохранительные органы провели обыски в управлении образования и науки Тамбовской области в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ по факту предоставления ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» земель в безвозмездное

В Тамбовской области капитально отремонтируют 291 многоэтажку 0 В 2022 году в Тамбовской области по программе капремонта планируют отремонтировать 291 многоквартирный дом. На работы будет выделено 625 миллионов рублей. Сейчас в области выбирают подрядчиков, заключают с ними договоры. Ремонтные работы ведутся в 10 многоквартирных домах.

Максим Косенков не стал возражать против повышения себе вознаграждения 0 Не стихают обсуждения вокруг решения депутатов увеличить вознаграждение главе администрации города Тамбова. Это решение было принято на последнем заседании гордумы по предложению руководства представительного органа.

Жителей Тамбовской области ожидает прохладная погода 0 В ближайшие дни в Тамбовской области ожидаются дожди и ночные заморозки. Днем температура воздуха не будет выше 15 градусов тепла.

«Электроприбор» продает земли 0 Завод АО «Электроприбор» принял решение продать четыре земельных участка, подходящих для сельскохозяйственной деятельности в Знаменском районе.

Депутаты повысили содержание главы администрации города 0 На последнем заседании Тамбовской городской Думы депутаты решили увеличить ежемесячное денежное поощрение главе администрации города Тамбова в размере с 6,8 до 8,3 должностных окладов. А также ввели в ведущую группу должностей должность советника главы администрации города Тамбова.

В Тамбове пройдет библионочь 0 27 мая в Тамбове на базе библиотеки им. А.С. Пушкина, а также на других площадках пройдет всероссийская акция библионочь (0+).

Сегодня день общецерковного поминовения усопших 0 Сегодня православные жители Тамбовской области отмечают радоницу - день первого после Пасхи общецерковного поминовения усопших в народной традиции восточных славян.

Тамбовская область отправила очередную помощь на Донбасс 0 Вчера из Тамбовской области был отправлен вагон с помощью в ЛДНР. Этот вагон с 35 тоннами груза станет частью «Поезда помощи».

Олегу Бетину вручили областную награду 0 1 мая в администрации Тамбовской области прошло вручение жителям региона государственных наград и наград Тамбовской области. В числе отличившихся оказался бывший руководитель региона Олег Бетин, ему присвоено звание «Почетный гражданин Тамбовской области».

По мере просыхания грунтовых дорог работы по грейдированию будут продолжены 0 Если в городах Тамбовской области жители жалуются на плохой асфальт, то в сельской местности рады и грейдированию.