За первый год работы платформа РСХБ Свое Село привлекла миллионную аудиторию Комментариев: 0



Основные результаты работы платформы Свое Село за год:



• более 1 млн объектов загородной недвижимости;



• более 1 млн посетителей воспользовались сервисами платформы;



• на площадке доступны услуги более чем 800 подрядчиков по строительству;



• на витрине размещено более 1500 проектов домов от аккредитованных банком подрядчиков – на текущий момент это самая большая база проектов загородных домов в России;



• партнеры зарегистрировали на платформе более 7000 услуг.



«Рост спроса на индивидуальное жилищное строительство – один из заметных трендов последних лет, поэтому очень актуальны и сервисы, помогающие развивать ИЖС. Платформа Свое Село как раз такой комплексный цифровой инструмент для быстрого, комфортного и эффективного поиска поставщиков услуг и проектов. Все, от выбора проекта и покупки подходящего участка до расчета сметы и подбора готового дома, здесь происходит в электронном формате. Это отвечает требованиям времени и запросу потребителя, о чем свидетельствует прирост количества посетителей площадки», – отметила Елена Батурова, директор Центра развития финансовых технологий РСХБ.



Аудитория платформы – представители всех регионов России, от Калининграда до Владивостока. Чаще всего платформу посещали жители следующих регионов:



• Москва и Московская область;



• Санкт-Петербург и Ленинградская область;



• Свердловская область;



• Нижегородская область;



• Республика Башкортостан.



Самым востребованным на платформе в первый год работы стал сервис «Сельская ипотека». При этом в 2022 по условиям программы сельская ипотека может быть направлена только на индивидуальное строительство жилья (ИЖС) и покупку готового загородного дома, так что площадка Свое Село для участников этой программы становится еще более актуальной. Процесс сбора заявок по сельской ипотеке сейчас набирает обороты, востребованность сервиса будет расти и дальше.



Функционал платформы постоянно расширяется. Кроме базы проектов домов и придомовых построек (гаражей, бань, беседок, помещений для содержания животных и т.д.) пользователи могут проконсультироваться с юристом по вопросам приобретения и оформления жилья или участка, заказать налоговый вычет, застраховать недвижимость, заказать сопровождение сделки купли-продажи, получить отчет об оценке объекта залога и т.д.



Также на платформе Свое Село работает сервис персональных рекомендаций по строительству дома. Опираясь на данные ответов пользователя на краткий опрос, сервис формирует персонализированные рекомендации по строительству и благоустройству территории.

Хотя площадке всего год, она уже получила признание экспертного сообщества. В апреле 2022 года в рамках премии «Эксперт рынка недвижимости» проект стал победителем в номинации «Лучший социальный проект для ИЖС в цифровых каналах».



Развитие платформы будет продолжено. В ближайшее время на ней появится несколько новых витрин, в т. ч. архитектурных проектов, по чертежам которых клиент сможет самостоятельно построить дом, а также готовых объектов от аккредитованных банком подрядчиков.

Большинство цифровых сервисов платформы предоставляется на бесплатной основе – как для посетителей – частных лиц, так и для предпринимателей, предлагающих услуги. Таким образом платформа способствует развитию отечественного бизнеса, который получает возможность расширить аудиторию клиентов на территории всей страны. Чтобы предлагать услуги на платформе Свое Село, нужно зарегистрировать свою компанию на сайте, а для размещения проектов домов необходимо стать аккредитованным подрядчиком Россельхозбанка.



На правах рекламы Платформу Россельхозбанка по развитию сельских территорий Свое Село , запущенную в мае 2021 года, за первый год посетили более 1 млн пользователей. Количество объектов загородной недвижимости, размещенных на площадке, также превысило 1 млн. Свое Село аккумулировало более 1500 проектов домов – это самая большая база проектов загородных домов в России.Основные результаты работы платформы Свое Село за год:• более 1 млн объектов загородной недвижимости;• более 1 млн посетителей воспользовались сервисами платформы;• на площадке доступны услуги более чем 800 подрядчиков по строительству;• на витрине размещено более 1500 проектов домов от аккредитованных банком подрядчиков – на текущий момент это самая большая база проектов загородных домов в России;• партнеры зарегистрировали на платформе более 7000 услуг.– отметила Елена Батурова, директор Центра развития финансовых технологий РСХБ.Аудитория платформы – представители всех регионов России, от Калининграда до Владивостока. Чаще всего платформу посещали жители следующих регионов:• Москва и Московская область;• Санкт-Петербург и Ленинградская область;• Свердловская область;• Нижегородская область;• Республика Башкортостан.Самым востребованным на платформе в первый год работы стал сервис «Сельская ипотека». При этом в 2022 по условиям программы сельская ипотека может быть направлена только на индивидуальное строительство жилья (ИЖС) и покупку готового загородного дома, так что площадка Свое Село для участников этой программы становится еще более актуальной. Процесс сбора заявок по сельской ипотеке сейчас набирает обороты, востребованность сервиса будет расти и дальше.Функционал платформы постоянно расширяется. Кроме базы проектов домов и придомовых построек (гаражей, бань, беседок, помещений для содержания животных и т.д.) пользователи могут проконсультироваться с юристом по вопросам приобретения и оформления жилья или участка, заказать налоговый вычет, застраховать недвижимость, заказать сопровождение сделки купли-продажи, получить отчет об оценке объекта залога и т.д.Также на платформе Свое Село работает сервис персональных рекомендаций по строительству дома. Опираясь на данные ответов пользователя на краткий опрос, сервис формирует персонализированные рекомендации по строительству и благоустройству территории.Хотя площадке всего год, она уже получила признание экспертного сообщества. В апреле 2022 года в рамках премии «Эксперт рынка недвижимости» проект стал победителем в номинации «Лучший социальный проект для ИЖС в цифровых каналах».Развитие платформы будет продолжено. В ближайшее время на ней появится несколько новых витрин, в т. ч. архитектурных проектов, по чертежам которых клиент сможет самостоятельно построить дом, а также готовых объектов от аккредитованных банком подрядчиков.Большинство цифровых сервисов платформы предоставляется на бесплатной основе – как для посетителей – частных лиц, так и для предпринимателей, предлагающих услуги. Таким образом платформа способствует развитию отечественного бизнеса, который получает возможность расширить аудиторию клиентов на территории всей страны. Чтобы предлагать услуги на платформе Свое Село, нужно зарегистрировать свою компанию на сайте, а для размещения проектов домов необходимо стать аккредитованным подрядчиком Россельхозбанка.На правах рекламы



