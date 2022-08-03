Юные десантники приняли участие в проведении мероприятия, посвящённого Дню ВДВ Комментариев: 0



Не секрет, что уровень интеллектуальной подготовки и физического здоровья молодых солдат часто невысок. Юноши, подлежащие очередному призыву на военную службу, должны быть годные по состоянию здоровья, физическому развитию, морально-психологическим качествам и иметь профессиональную пригодность, ведь нашей стране нужна сильная армия. И большую помощь в этом могут оказать ветераны боевых действий ММО ТО ООО "РСВА" , которые активно участвуют в военно-патриотическом воспитании молодежи, проводят встречи, оказывают помощь в проведении мероприятий для представителей молодёжной среды г. Мичуринска и Мичуринского района.



Следует отметить, что наибольший интерес у молодых людей вызывает служба в ВДВ. Военно-патриотический клуб "Юный десантник" - это более сотни мальчишек и девчонок, постигающих десантную науку побеждать под руководством опытных инструкторов - офицеров ВДВ и спецназа, туристов, парашютистов, мастеров единоборств. В этом клубе любой представитель молодёжной среды окрепнет физически и морально, освоит армейский рукопашный бой, кувырки и сальто, плавание и катание на лыжах, пройдет пешие и водные походы, научится ориентироваться по компасу и карте (и даже без них), узнает, из чего состоит автомат Калашникова и испытает свою меткость на настоящем армейском стрельбище... Курсанта клуба ждет и многое другое, что должен знать и уметь настоящий десантник, пусть пока и юный: военная история и строевая подготовка, изучение Уставов Вооруженных сил Российской Федерации и тактическая подготовка, начальная медицинская подготовка и защита от оружия массового поражения, начальные знания по радиосвязи и высотной подготовке. А если курсанту больше 13 лет - то ему по плечу и воздушно-десантная подготовка: изучение материальной части парашютов, их практическая укладка, наземная отработка элементов прыжка с парашютом и действий в особых случаях.



Выпускники клуба на высоком уровне подготовлены к службе в Воздушно-Десантных Войсках, в войсках Специального Назначения, в других силовых структурах и ведомствах. Ребята проходят срочную службу в ВДВ , поступают в военные училища, выбирают контрактную службу. Многие бывшие курсанты клуба принимали участие в контртеррористических операциях на территории нашей страны и в других регионах, многие - награждены правительственными и ведомственными орденами и медалями.



Воздушно-десантные войска (ВДВ) еще со времен Советского Союза считались армейской элитой. Служить в «крылатой пехоте» всегда считалось почетным, а в обществе принадлежность к ней ассоциируется с мужеством, решительностью, смелостью, отличной физической подготовкой. Во время проведения мероприятия, посвящённого очередной памятной дате воинской Славы 02 августа 2022 г. ( Дню ВДВ) юные десантники отлично проявили себя. Они были экипированы в форменную одежду ВДВ, при себе имели парашюты.



ММО ТО ООО "РСВА" продолжает вести активную деятельность в сфере военно-патриотического воспитание молодежи 17-18 лет, подготовки молодых людей к дальнейшему профессиональному выбору и оказание помощи в жизненном самоопределении. Под руководством ветеранов боевых действий и опытных инструкторов молодые люди постигают основы десантной подготовки. Участники клуба крепнут и физически, и морально.



Кроме обучающих занятий юные десантники принимают участие и в других мероприятиях, такие как встреча с ветеранами боевых действий, проведение памятных дней воинской Славы. Наша ветеранская организация уверена, что системная подготовка в клубе "Юный десантник" позволит на хорошем уровне подготовить молодежь к службе в Воздушно-Десантных Войсках, в войсках Специального Назначения, в других силовых структурах и ведомствах. Клуб - прекрасная возможность воспитать будущих защитников Родины, улучшить их физподготовку, стать самостоятельными, ответственными, умеющими работать в команде мужчинами, отвечающими за свои действия и поступки, готовыми встать на защиту своей страны.



Правление ММО ТО ООО " РСВА" во главе с Председателем Правления Волковым И. И. выражает особую благодарность Ступакову Владимиру Ивановичу, который сумел в короткие сроки подготовить наставников к участию в мероприятии, посвящённого "крылатой пехоте". Проблема подготовленности молодых людей к службе в армии, формирование у будущих защитников Родины качеств настоящего воина является актуальной, тем более что сегодня в мире складывается очень напряженная обстановка, усиливается противостояние с Западом, в западных СМИ нагнетается военная истерия. Вопрос о том, что стране нужна сильная, технически оснащенная и квалифицированная армия, не вызывает сомнений, поэтому готовность молодежи к военной службе имеет важное значение. Также это важно для последующей работы командования различных подразделений, соединений и частей армии и флота.Не секрет, что уровень интеллектуальной подготовки и физического здоровья молодых солдат часто невысок. Юноши, подлежащие очередному призыву на военную службу, должны быть годные по состоянию здоровья, физическому развитию, морально-психологическим качествам и иметь профессиональную пригодность, ведь нашей стране нужна сильная армия. И большую помощь в этом могут оказать ветераны боевых действий ММО ТО ООО "РСВА" , которые активно участвуют в военно-патриотическом воспитании молодежи, проводят встречи, оказывают помощь в проведении мероприятий для представителей молодёжной среды г. Мичуринска и Мичуринского района.Следует отметить, что наибольший интерес у молодых людей вызывает служба в ВДВ. Военно-патриотический клуб "Юный десантник" - это более сотни мальчишек и девчонок, постигающих десантную науку побеждать под руководством опытных инструкторов - офицеров ВДВ и спецназа, туристов, парашютистов, мастеров единоборств. В этом клубе любой представитель молодёжной среды окрепнет физически и морально, освоит армейский рукопашный бой, кувырки и сальто, плавание и катание на лыжах, пройдет пешие и водные походы, научится ориентироваться по компасу и карте (и даже без них), узнает, из чего состоит автомат Калашникова и испытает свою меткость на настоящем армейском стрельбище... Курсанта клуба ждет и многое другое, что должен знать и уметь настоящий десантник, пусть пока и юный: военная история и строевая подготовка, изучение Уставов Вооруженных сил Российской Федерации и тактическая подготовка, начальная медицинская подготовка и защита от оружия массового поражения, начальные знания по радиосвязи и высотной подготовке. А если курсанту больше 13 лет - то ему по плечу и воздушно-десантная подготовка: изучение материальной части парашютов, их практическая укладка, наземная отработка элементов прыжка с парашютом и действий в особых случаях.Выпускники клуба на высоком уровне подготовлены к службе в Воздушно-Десантных Войсках, в войсках Специального Назначения, в других силовых структурах и ведомствах. Ребята проходят срочную службу в ВДВ , поступают в военные училища, выбирают контрактную службу. Многие бывшие курсанты клуба принимали участие в контртеррористических операциях на территории нашей страны и в других регионах, многие - награждены правительственными и ведомственными орденами и медалями.Воздушно-десантные войска (ВДВ) еще со времен Советского Союза считались армейской элитой. Служить в «крылатой пехоте» всегда считалось почетным, а в обществе принадлежность к ней ассоциируется с мужеством, решительностью, смелостью, отличной физической подготовкой. Во время проведения мероприятия, посвящённого очередной памятной дате воинской Славы 02 августа 2022 г. ( Дню ВДВ) юные десантники отлично проявили себя. Они были экипированы в форменную одежду ВДВ, при себе имели парашюты.ММО ТО ООО "РСВА" продолжает вести активную деятельность в сфере военно-патриотического воспитание молодежи 17-18 лет, подготовки молодых людей к дальнейшему профессиональному выбору и оказание помощи в жизненном самоопределении. Под руководством ветеранов боевых действий и опытных инструкторов молодые люди постигают основы десантной подготовки. Участники клуба крепнут и физически, и морально.Кроме обучающих занятий юные десантники принимают участие и в других мероприятиях, такие как встреча с ветеранами боевых действий, проведение памятных дней воинской Славы. Наша ветеранская организация уверена, что системная подготовка в клубе "Юный десантник" позволит на хорошем уровне подготовить молодежь к службе в Воздушно-Десантных Войсках, в войсках Специального Назначения, в других силовых структурах и ведомствах. Клуб - прекрасная возможность воспитать будущих защитников Родины, улучшить их физподготовку, стать самостоятельными, ответственными, умеющими работать в команде мужчинами, отвечающими за свои действия и поступки, готовыми встать на защиту своей страны.Правление ММО ТО ООО " РСВА" во главе с Председателем Правления Волковым И. И. выражает особую благодарность Ступакову Владимиру Ивановичу, который сумел в короткие сроки подготовить наставников к участию в мероприятии, посвящённого "крылатой пехоте".



