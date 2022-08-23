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» » РСХБ предлагает жителям села кредит на благоустройство по ставке от 3,25%

РСХБ предлагает жителям села кредит на благоустройство по ставке от 3,25%

Вчера, 11:05
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РСХБ предлагает жителям села кредит на благоустройство по ставке от 3,25%Россельхозбанк возобновил прием заявок на потребительский кредит на благоустройство домовладений в сельской местности с льготной процентной ставкой от 3,25%. Программа запущена вновь после выделения субсидий Министерства сельского хозяйства.

Льготный кредит дает возможность россиянам в возрасте от 23 до 65 лет, у которых есть постоянная регистрация на сельских территориях, получить денежные средства в сумме от 30 тыс. рублей до 300 тыс. рублей для ДФО и Ленинградской области и до 250 тыс. рублей для остальных субъектов Российской Федерации на повышение уровня благоустройства домовладения. Срок кредитования – от 6 месяцев до 5 лет.

Доступные цели кредитования: приобретение и монтаж оборудования в целях обеспечения централизованного или автономного электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления, газоснабжения, или ремонт жилых домов. Работы должны осуществляться в отношении жилых домов в сельской местности по договору подряда, заключенному со специальной организацией.

«Потребительский кредит на благоустройство – это отличная возможность для сельских жителей повысить уровень комфорта домовладения, воспользовавшись заемными средствами по льготной ставке в рамках государственной программы. Этот продукт традиционно пользуется популярностью и позволяет улучшать условия жизни на селе», – отметила директор Департамента розничного бизнеса РСХБ Ольга Шведова.

Кроме сельского потребительского кредита в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» банк предлагает сельскую ипотеку по льготной ставке: клиенты могут приобрести готовый загородный дом или построить собственное жилье в сельской местности с помощью кредита под 3% годовых.

Подробную информацию по продуктам и акциям РСХБ можно получить в отделениях Банка, мобильном приложении, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru
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