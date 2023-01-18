В 2023 году в регионе будет отремонтировано 14 школ 0 В рамках федеральной программы «Развитие образования» в 2023 году в Тамбовской области будет отремонтировано 14 общеобразовательных учреждений. В частности в школах заменят кровлю, полы и окна, обновят коммуникации и фасады зданий, а также проведут отделочные работы.

Максим Егоров проинспектировал предприятия природоохранной сферы 0 Глава Тамбовской области Максим Егоров во время рабочей поездки проинспектировал работу предприятий природоохранной сферы. Он осмотрел производственные лесные участки лесхозов, цеха переработки древесины, лесопожарную станцию, базу для хранения и обслуживания спецтехники Тамбовского водного

Депутат Госдумы Александр Хинштейн поручил провести проверку «Токаревской птицефабрики» 0 Депутат Государственной Думы Александр Хинштейн в интересах жителей Тамбовской области направил депутатские запросы в надзорные ведомства, в том числе федерального уровня, с просьбой провести проверку по всем изложенным в обращении экологов фактам и принять меры реагирования. Запросы, в частности,

Академический симфонический оркестр имени С.В. Рахманинова приглашает на концерт «Рахманиновского сезона» 0 22 января в 16 часов в концертном зале АО «Пигмент» прозвучит первый из концертов Академического симфонического оркестра имени С.В. Рахманинова, посвященных 150-летию гениального русского композитора, пианиста, дирижера, нашего великого земляка Сергея Рахманинова. Солистка концерта - 18-летняя

В терсхему обращения с отходами включили объекты с уголовными делами 0 Минприроды РФ опубликовало федеральную схему по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Согласно документу, до 2030 года в России появится 1 240 новых объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию ТКО. В Тамбовской области в федеральную схему вошли объекты скандально известного ООО

«Тамбовская сетевая компания» заплатила в бюджет почти 600 млн рублей 0 Как сообщает пресс-служба АО «ТСК», в прошлом году отчисления компании в бюджеты различных уровней составили почти 600 млн. рублей. Предприятие является системным оператором ЖКХ в регионе, оказывая услуги по передаче электроэнергии, тепло- и водоснабжению, водоотведению, вывозу ТКО в различных

На юге Тамбова произошла очередная авария на канализационном коллекторе 0 В районе школы №30 в Тамбове в двух местах произошел обвал канализационного коллектора. В результате чего сотрудники водоканала в ближайшие дни предстоит заменить 42 метра изношенной трубы.

Автобус №8 свяжет Тамбов с посёлком Строителем и селом Бокино 0 С 1 февраля автобус №8 свяжет Тамбов с посёлком Строителем и селом Бокино, работать транспорт будет по городскому тарифу. Уточняется, что в ближайшие дни будут установлены остановочные павильоны и организовано освещение. На первое время курсировать будут 11 единиц техники. Если автобусов не будет

Депутата областной Думы Вадима Бабушкина оставили под домашним арестом 0 18 января 2023 года Тамбовский областной суд оставил без изменения постановление районного суда об избрании до 12 февраля 2023 года меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении бывшего ректора ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет», депутата областной Думы Вадима

За повторное управление автомобилем в состоянии опьянения, житель Мичуринска отправится в места лишения свободы 0 Прокуратурой города Мичуринска поддержано государственное обвинение в суде по уголовному делу в отношении 22-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим

Марину Лапочкину оставили под домашним арестом до 13 марта 0 Тамбовский областной суд оставил в силе решение Ленинского районного суда о продлении домашнего ареста в отношении бывшего руководителя управления здравоохранения области Марины Лапочкиной до 13 марта текущего года.

Валерий Беляев возглавил Тамбовский драмтеатр 0 Принято решение о назначении Валерия Беляева руководителем Тамбовского государственного академического ордена «Знак Почета» драматического театра. С 2010 года Валерий Беляев работал в Тамбовском молодежном театре, окончил ТГУ им. Г.Р. Державина по двум специальностям: «Актёрское искусство» и

Порядок получения налоговых льгот 0 Законодательством о налогах и сборах для отдельных категорий граждан и видов имущества предусмотрены льготы по земельному и транспортному налогам, налогу на имущество физических лиц.

Семьи участников военной операции проходят реабилитацию в «Жемчужине леса» 0 Семьи из Тамбовской области участников специальной военной операции получили реабилитацию в Центре социальной помощи «Жемчужина леса».

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения прав многодетных семей в Инжавинском районе 0 Прокуратурой района в рамках проведенной проверки по обращению многодетной матери установлено, что должностным лицом администрации Инжавинского поссовета, в период с января 2020 года по декабрь 2021 года, было допущено преступное бездействие в виде непринятия необходимых мер по межеванию земельных

В Сосновском районе насмерть засыпало семенами кукурузы двух рабочих 0 Вчера в селе 3-и Левые Ламки Сосновского района на территории сельскохозяйственной организации при подаче семян кукурузы на сушильный агрегат двух рабочих (мужчин 19 и 39 лет) засыпало ими, в результате чего они погибли.

Тамбовская область — в тройке лучших регионов страны по внесению сведений в Единый реестр видов контроля 0 В Минэкономразвития оценили результаты работы регионов по внесению сведений в Единый реестр видов контроля. По нему Тамбовская область вошла в тройку лучших регионов страны вместе с Архангельской и Псковской областью.

Моршанский лесхоз стал победителем Всероссийского Конкурса «100 лучших предприятий и организаций России» 0 Подведены итоги Всероссийского Конкурса «100 лучших предприятий и организаций России». Моршанский лесхоз стал победителем в номинации «Лучшее предприятие лесной и деревообрабатывающей промышленности».

Алексей Овчинников стал министром здравоохранения 0 Принято решение о назначении и.о. министром здравоохранения Тамбовской области Алексея Овчинникова, который ранее был заведующим хирургическим отделением № 2 городской клинической больницы № 3 имени Ивана Долгушина Тамбова.

Депутатам порекомендовали не выезжать за границу 0 Руководитель фракции «Единой России» в Тамбовской областной Думе Юрий Плужников порекомендовал своим однопартийцам воздержаться от любых заграничных поездок «в связи со сложившейся в России и мире военно-политической ситуацией».