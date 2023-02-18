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Жителей Тамбова познакомили с традиционной тибетской медициной
Вчера, 10:12
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В Тамбовской областной библиотеке имени А.С.Пушкина прошла первая встреча с доктором традиционной тибетской медицины Сергеем Ширшовым (Москва) в рамках проекта «Менла» (12+). Встреча была организована Центрами «Белый Слон» и «Диалоги культур».
Как и подобает первым мероприятиям цикла, встреча носила ознакомительный характер и была посвящена обзору методов диагностики и лечения в традиционной тибетской медицине. Сергей Ширшов (уроженец Тамбова) рассказал о том, как он сам тридцать лет назад заинтересовался восточными методами лечения, будучи студентом медицинского вуза, и о своём коренном учителе из Тибета геше Ринчен Тензине. Тибетская медицина покорила Сергея своей цельностью. По его словам, методы европейской и традиционной восточной медицины хорошо дополняют друг друга.
У заинтересовавшихся была возможность познакомиться с темой поближе через чтение специализированной литературы: Сергей Ширшов привёз с собой несколько книг о тибетской медицине, изданные Издательским домом «Танадук».
Центр «Белый Слон» и библиотека имени Пушкина планируют продолжить знакомство с тибетскими традициями лечения, и следующие встречи будут носить более узкотематический характер.
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