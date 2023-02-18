Жителей Тамбова познакомили с традиционной тибетской медициной 0 В Тамбовской областной библиотеке имени А.С.Пушкина прошла первая встреча с доктором традиционной тибетской медицины Сергеем Ширшовым (Москва) в рамках проекта «Менла» (12+). Встреча была организована Центрами «Белый Слон» и «Диалоги культур».

В Мичуринске почтили память погибших воинов-интернационалистов 0 17 февраля в Мичуринске прошли мероприятия посвященные памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, которые были организованы, в том числе при участи местной организации отделения «Российский Союз ветеранов Афганистана».

В 2023 году в Тамбовской области построят шесть спортплощадок 0 По федеральному проекту «Бизнес-спринт» («Я выбираю спорт») нацпроекта «Демография» в текущем году «умные» спортплощадки построят в городах Уварово и Кирсанов, а также в поселке Сатинка Сампурского района. Проекты новых спортивных сооружений прошли экспертизу.

За срыв срока исполнения программы «Дворы Тамбовщины» подрядчика оштрафуют 0 Депутату Тамбовской городской Думы Артему Александрову поступил ответ из прокуратуры насчет срыва программы по благоустройству в Тамбове - «Дворы Тамбовщины» за 2022 год.

В комнатах общежития строительного колледжа температуры была ниже установленной нормы 0 По итогам прокурорской проверки строительного колледжа в городе Тамбове выявлены серьезные нарушения. В частности, само здание общежития, где живут студенты и преподавательский состав, давно нуждается в капитальном ремонте. Среди проблем установлено, что в комнатах общежития температуры была ниже

«Снежный десант» помог 4 тысячам тамбовчан преклонного возраста 0 Ежегодно зимой в России проходит патриотическая акция «Снежный десант». Тамбовская область традиционно принимает в ней активное участие. Этой зимой в акции приняли участие 450 волонтеров. Они очистили от снега придомовые территории у более чем 4 тысяч пожилых граждан, в том числе 99 ветеранов

В Мичуринском районе состоялся патриотический час «Живая память» 0 15 февраля 1989 года закончился вывод советских войск из Афганистана. Теперь эта дата – официальный день памяти жертв, погибших в Афганистане, Чечне и других «горячих точках».

Суд рассмотрит дело об обороте 4 бочонков с наркотическими веществами 0 В прокуратуре Тамбовского района утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении двух тамбовчан. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228.3 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ,

В Музейно-выставочном центре региона презентуют новый проект 0 В Музейно-выставочном центре региона стартует историко-краеведческий проект «Герои Тамбовщины: Равнение на подвиг», посвященный Дню Героев Тамбовской области. Презентация проекта состоится сегодня в 14 часов. Она начнётся с представления новой музейной экспозиции в честь воинов-земляков, особо

Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки Токарёвской птицефабрики 0 К председателю Следственного Комитета РФ Александру Бастрыкину обратился сопредседатель Тамбовской региональной экологической общественной организации имени И.В.Мичурина Андрей Григорьев с просьбой лично вмешаться в дело по расследованию возможных нарушений законодательства со стороны ОАО

Тамбовская область готовится к пропуску весенних паводковых вод 0 В Правительстве Тамбовской области прошло первое заседание областной комиссии по пропуску весенних паводковых вод 2023 года.

Прокуратурой пресечены нарушения законодательства при реализации национального проекта «Жилье и городская среда» 0 В рамках осуществления надзора в сфере реализации национального проекта «Жилье и городская среда» прокуратурой Тамбовского района проведен мониторинг информации, размещенной администрациями Горельского, Донского и Новолядинского поссельсоветов на официальном сайте государственных закупок в сети

Бывшему заместителю губернатора Олегу Иванову вынесен приговор 0 Мировым судьёй судебного участка №8 Октябрьского района Тамбова был вынесен приговор бывшему заместителю главы администрации Тамбовской области Олегу Иванову, которого признали виновным в нарушении неприкосновенности частной жизни (ч. 1 ст. 137 УК РФ).

В железнодорожном колледже прошло памятное мероприятие посвящённый погибшему в ходе СВО 0 Еще совсем недавно мы говорили о военных событиях в прошедшем времени, еще совсем недавно рассказы ветеранов войн казались почти фантастическими и нереальными. Но события последнего года заставили нас вновь вспомнить о том, что наша страна и сегодня нуждается в своих верных сыновьях, надежных

Мероприятия Тамбовской области в сфере туризма могут войти в «ТОП-50 лучших событий года» 0 В Национальный календарь событий EventsInRussia.com включено 25 мероприятий Тамбовской области. Сейчас они участвуют в конкурсном отборе «ТОП-50 лучших событий года». Поддержать тамбовские события можно, перейдя по ссылке https://eventsinrussia.com/events?Region=448&Tag=&Start=.

40 млн рублей получит Тамбовская область на развитие туризма 0 Из 11,4 млрд рублей, которые выделило Правительство РФ на развитие туризма в стране Тамбовская область получит почти 41 млн рублей. С приходом нового руководителя в регион предпринимаются попытки по развитию туристической отрасли.

Россельхознадзор обнаружил остатки лекарственных препаратов в продукции Токаревской птицефабрики 0 Очередные нарушения выявлены в деятельности ОАО «Токарёвская птицефабрика». По выявленным нарушениям возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 14.43 (за остатки лекарственных препаратов), ч. 1. ст. 14.43 (нарушения ТР ТС 021/2011), ч. 3 ст. 10.8 (биоотходы) и ч. 1. ст. 10.6

12 миллиардов рублей в 2022 году направлено на реализацию мер социальной поддержки тамбовчан 0 Меры социальной поддержки в Тамбовской области получают более 300 тысяч человек. В прошлом году на реализацию проектов социальной сферы, организацию социальной поддержки жителей области было направлено 12 миллиардов рублей. Об итогах работы и перспективах развития сферы социальной защиты населения