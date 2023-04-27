Жители южной части Тамбова жалуются на реализацию проекта «Дворы Тамбовщины» Комментариев: 0



Жители домов по улицам Набережной (дом № 24), Тельмана (дом № 3) и 60 лет Октября (дом № 4) жалуются на то, что работы были проведены на скорую руку в неблагоприятных погодных условиях, включая отрицательные температуры. Они подозревают, что работы проводились с нарушением регламентов и соответствующих норм. Кроме того, жители считают, что благоустройство выглядит незаконченным, так как не оформлены клумбы. Это раньше не бросалось в глаза, так как клумбы были залиты дождем и засыпаны снегом.



Депутат Александров получил обращение граждан и подготовит запросы в соответствующие ведомства, чтобы провести проверки. Ранее жители других дворов, "благоустроенных" в рамках программы "Дворы Тамбовщины", жаловались на низкое качество работ и на то, что сроки были сорваны. Заказчик принял по документам работы, которые на самом деле не были выполнены в полном объеме. Это подтвердили проверки прокуратуры и контрольно-счетной палаты.



Фото – «ПРАВО68» Жители Тамбова из разных частей города продолжают требовать завершения программы благоустройства "Дворы Тамбовщины". Они обратились к депутату городской Думы Артему Александрову, просив помочь прояснить, соответствует ли то, что они видят в своих дворах, проекту и контракту, так как многие детали благоустройства вызывают справедливые вопросы и сомнения.Жители домов по улицам Набережной (дом № 24), Тельмана (дом № 3) и 60 лет Октября (дом № 4) жалуются на то, что работы были проведены на скорую руку в неблагоприятных погодных условиях, включая отрицательные температуры. Они подозревают, что работы проводились с нарушением регламентов и соответствующих норм. Кроме того, жители считают, что благоустройство выглядит незаконченным, так как не оформлены клумбы. Это раньше не бросалось в глаза, так как клумбы были залиты дождем и засыпаны снегом.Депутат Александров получил обращение граждан и подготовит запросы в соответствующие ведомства, чтобы провести проверки. Ранее жители других дворов, "благоустроенных" в рамках программы "Дворы Тамбовщины", жаловались на низкое качество работ и на то, что сроки были сорваны. Заказчик принял по документам работы, которые на самом деле не были выполнены в полном объеме. Это подтвердили проверки прокуратуры и контрольно-счетной палаты.Фото – «ПРАВО68»



