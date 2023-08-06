Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Зри в корень!
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

В Мичуринске отметили День ВДВ

В отношении бывшего руководителя ТОГКУ «Тамбовавтодор» возбуждено уголовное дело о растрате

«РКС-Тамбов» обещает завершить работы по ремонту коллектора на ул. Подвойского до конца августа

В Тамбовской области выявлен холероподобный возбудитель

Жители просят остановить строительство в Пригородном лесу

Назначен новый прокурор города Моршанска

В Пригородном лесу ведется самовольное строительство?

В Мичуринске прошел День ветеранов боевых действий

В Мичуринском районе построили дом-полицейский участок

В Тамбовской области отменены вечерние массовые мероприятия

На пороховом заводе в Котовске произошел пожар: есть пострадавшие

Наталия Бурашникова назначена на должность председателя областного суда

» » Тамбовчане недовольны благоустройством: «Посмотрите, как бездарно тратятся деньги»

Тамбовчане недовольны благоустройством: «Посмотрите, как бездарно тратятся деньги»

6 августа 2023
Комментариев: 0
Версия для печати
Тамбовчане недовольны благоустройством: «Посмотрите, как бездарно тратятся деньги» В одной из публикаций в городском сообществе Тамбова в социальной сети «ВК» жительница выложила фотографии двора, расположенного в микрорайоне "Лётка". Она выразила свои обеспокоенности относительно качества оборудования, его установки и уровня безопасности. Женщина заявила о неудовлетворительном состоянии детской горки, которая была размещена слишком близко к качелям, а также о непригодности самих качелей для использования. Кроме того, она обратила внимание на неудачное расположение скамеек, которые "смотрят" на окна домов, а не на сквер, а также отсутствие игровых комплексов для малышей на площадке.

Указанный двор, принадлежащий домам №11, 12 и 14 в Тамбове-4, благоустраивали в рамках программы "Формирование современной городской среды". Завершение работ по этому двору и ещё четырём аналогичным дворам, заключенным по контракту с профильным комитетом администрации Тамбова, было запланировано к октябрю прошлого года. Однако, подрядчик – компания ООО "Пандора-Групп", получившая 165,5 миллиона рублей из городского бюджета, не сумела завершить работы по благоустройству. В результате договор с данной компанией был расторгнут.

"Вы пробовали качать 1,5-годовалого ребенка на качелях с цепями!? Да и данные качели по качеству, так себе - цепи есть, сидение есть, а качаться нельзя! Столько денег вкладывают, идея хорошая и нужная, но воплощение на... Администрация, посмотрите, как бездарно тратятся деньги!" - пишет молодая мама.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Летом в тамбовских дворах спилят почти 300 деревьев

Муниципалитеты получат на поддержку инициативных проектов граждан почти 130 ...

На доделку дворов по программе «Дворы Тамбовщины» выделят 38 млн рублей

Администрация Тамбова не смогла завершить в срок губернаторский проект «Дво ...

Тамбовчане недовольны благоустройством парка «Победы»

КРОВЛИ, ЛИФТЫ, ФАСАДЫ – ДОМА В РАЗРЕЗЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Специалисты ЦУРа отработали более 1 тыс. обращений

Сегодня, 10:07
0
Сотрудники ЦУР Тамбовской области активно занимались обработкой и направлением на ответственное выполнение 1006 сообщений от жителей в период с 28 июля по 3 августа. Эти обращения были получены через различные каналы, включая социальные сети и приложение "Госуслуги. Решаем вместе". Большая часть

В Тамбовской области убрали первый миллион тонн зерна

Сегодня, 09:58
0
Сельхозпредприятия области внесли свой вклад в уборку урожая зерновых и зернобобовых культур, успешно собрав уже 1,1 миллиона тонн продукции. Этот внушительный объем достигнут за счет использования лишь пятой части общей посевной площади. Общая площадь, засеянная сельскохозяйственными культурами в

В парке «Дружбы» пройдет презентация проекта по расчистке Цны

Сегодня, 09:51
0
Министерство экологии и природных ресурсов Тамбовской области планирует провести встречу с местным населением на берегу основной реки города — Цны. Мероприятие запланировано на 8 августа в 18:00 и будет проходить у входа в тамбовский парк "Дружба".

Тамбовский драмтеатр возобновит работу уличной площадки

Вчера, 10:16
0
Тамбовский театр драмы готовится возобновить свою деятельность на уютной летней площадке под названием "Театральный двор". Артисты приготовили интерактивные спектакли, которые направлены на восхищение самых маленьких зрителей (0+).

Пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет получают 5 тысяч жителей области

Вчера, 10:09
0
Сообщается, что в Тамбовской области более пяти тысяч работающих граждан получают пособие по уходу за ребёнком до полутора лет.

Тамбовчане недовольны благоустройством: «Посмотрите, как бездарно тратятся деньги»

6 августа 2023
0
В одной из публикаций в городском сообществе Тамбова в социальной сети «ВК» жительница выложила фотографии двора, расположенного в микрорайоне "Лётка". Она выразила свои обеспокоенности относительно качества оборудования, его установки и уровня безопасности. Женщина заявила о неудовлетворительном

В Тамбовском округе прекращена работа музея Зои Космодемьянской

6 августа 2023
0
В селе Борщёвка Тамбовского округа была прекращена деятельность музея, посвященного Зое Космодемьянской, вследствие смерти его смотрительницы Лидии Алексеевны Шебуновой, которая ушла из жизни в 2022 году.

В Тамбовском округе водитель уснул за рулём, что привело к ДТП

6 августа 2023
0
5 августа на трассе Орёл-Тамбов, в Тамбовском округе, произошло дорожно-транспортное происшествие из-за уснувшего за рулём водителя отечественного автомобиля. В результате автомобиль перевернулся.

В Инжавинском районе хотят создать крупнейшую площадку для переработки куриного помёта

6 августа 2023
0
В Инжавинском районе сейчас проходят обсуждения проекта, касающегося запуска объекта по переработке птичьего помёта в органическое удобрение. Проект получил название "Технология Утилизации помётоподстилочной массы птицеводческого предприятия с получением органического удобрения" и должен пройти

При реконструкции коллектора на ул. Подвойского выявлены серьезные нарушения

6 августа 2023
0
В результате проверки, проведенной прокуратурой, были выявлены серьезные нарушения в процессе реконструкции канализационного коллектора на улице Подвойского в городе Тамбове. Эту информацию подтвердило надзорное ведомство в своем ответе на обращение депутата Тамбовской городской Думы Артема

Жители многоэтажки жалуются на то, что управляющая компания их «не отпускает»

5 августа 2023
0
Жильцы многоэтажного дома №213В на улице Мичуринской в городе Тамбове подозревают управляющую компанию «Мир» в фабриковании документов. По информации, предоставленной журналистам издания «Блокнот Тамбов», в конце июня текущего года на собрании жильцов было принято решение сменить прежнюю

МЧС предупреждает об аномально жаркой погоде в ближайшие дни

5 августа 2023
0
Управление МЧС России по Тамбовской области предупредило местных жителей о возможных неблагоприятных погодных явлениях. Согласно прогнозу, с 5 по 7 августа во второй половине дня регион ожидает повышение температуры воздуха до +30...34 градусов.

В Тамбове отменили запрет на купание в Цне

5 августа 2023
0
В Тамбове объявлено о снятии временного запрета на купание, лов рыбы и использование воды из реки Цны с 6 августа. Этот запрет был введен 21 июля в связи с противоэпидемическими мерами из-за обнаруженного случая холеры.

Жители сельской местности жалуются на закрытие отделений «Сбербанка»

5 августа 2023
0
Жители маленького села в Тамбовской области сталкиваются с ухудшением своих жизненных условий на родной земле. Но проблема не ограничивается только отъездом молодежи из деревни. Многие социальные объекты, которые были переданы в частные руки, закрываются, потому что частные владельцы в приоритете

Молоко от больных лейкозом коров могло поступить на прилавки покупателей

4 августа 2023
0
Проведены плановые выездные проверки в хозяйствах Токарёвского и Мордовского округов, которые страдают от высокой заболеваемости лейкозом крупного рогатого скота. В ходе проверок были обнаружены нарушения в хозяйственной практике.

На юге Тамбове завершаются работы по ремонту тепловых сетей

4 августа 2023
0
В соответствии с информацией от пресс-службы администрации Тамбова, муниципальное предприятие «Тамбовтеплосервис» завершает реконструкцию теплосетей на улице Астраханской. Работы уже находятся в финальной стадии, и готовность объекта составляет 80%.

Тамбовчане приняли участие в акции «Свеча поколений»

4 августа 2023
0
3 августа, прошла знаменательная акция под названием "Свеча поколений" (0+), организованная в память о Герое России и Герое Донбасса, Ольге "Корсе" Качуре, погибшей год назад. Мероприятие прошло у мемориального комплекса "Вечный огонь" и собрало десятки тамбовчан разного возраста, включая

В отставку будут отправлены чиновники курирующие охоту

4 августа 2023
0
На пресс-конференции, которая состоялась накануне, и.о. министра экологии Тамбовской области Алла Альбегова, объявила об отставке двух чиновников, ответственных за управление охотой в регионе, после проведения "внутреннего аудита". Согласно заявлению госпожи Альбеговой, заместитель министра

В городе Тамбове на улице Рылеева произошло ДТП

3 августа 2023
0
2 августа в городе Тамбове на улице Рылеева произошло ДТП. По информации Госавтоинспекции Тамбовской области, 21-летняя водительница автомобиля Renault Logan сбила 6-летнюю девочку, которая переходила дорогу в сопровождении своей матери. Несчастный случай произошел на пешеходном переходе.

Тамбовская область экспортировала продукции на 117 млн долларов

3 августа 2023
0
Вопросы реализации национального проекта «Экспорт продукции АПК» были обсуждены на заседании организационного штаба, проведенном Главой Тамбовской области Максимом Егоровым.

В Моршанске утонул мужчина

3 августа 2023
0
3 августа в 9:20 в Моршанске произошло происшествие, в результате которого утонул мужчина. Эту информацию сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
Copyrights © 2002-2022
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2021 Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Учредитель: ООО «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Главный редактор: Титаренко О.В.
Адрес редакции: 392018, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 61
E-mail: info@taminfo.ru
Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ"» зарегистрировано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 30 ноября 2001 года. Свидетельство о регистрации Эл № 77-4943 от 30.11.2001. При использовании материалов гиперссылка на ИА "Тамбов-информ" обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, дтп, ЕГЭ, инна жиркова, мичуринск, мчс, образование, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, юрий жирков

Показать все теги