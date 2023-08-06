Тамбовчане недовольны благоустройством: «Посмотрите, как бездарно тратятся деньги» Комментариев: 0



Указанный двор, принадлежащий домам №11, 12 и 14 в Тамбове-4, благоустраивали в рамках программы "Формирование современной городской среды". Завершение работ по этому двору и ещё четырём аналогичным дворам, заключенным по контракту с профильным комитетом администрации Тамбова, было запланировано к октябрю прошлого года. Однако, подрядчик – компания ООО "Пандора-Групп", получившая 165,5 миллиона рублей из городского бюджета, не сумела завершить работы по благоустройству. В результате договор с данной компанией был расторгнут.



"Вы пробовали качать 1,5-годовалого ребенка на качелях с цепями!? Да и данные качели по качеству, так себе - цепи есть, сидение есть, а качаться нельзя! Столько денег вкладывают, идея хорошая и нужная, но воплощение на... Администрация, посмотрите, как бездарно тратятся деньги!" - пишет молодая мама. В одной из публикаций в городском сообществе Тамбова в социальной сети «ВК» жительница выложила фотографии двора, расположенного в микрорайоне "Лётка". Она выразила свои обеспокоенности относительно качества оборудования, его установки и уровня безопасности. Женщина заявила о неудовлетворительном состоянии детской горки, которая была размещена слишком близко к качелям, а также о непригодности самих качелей для использования. Кроме того, она обратила внимание на неудачное расположение скамеек, которые "смотрят" на окна домов, а не на сквер, а также отсутствие игровых комплексов для малышей на площадке.Указанный двор, принадлежащий домам №11, 12 и 14 в Тамбове-4, благоустраивали в рамках программы "Формирование современной городской среды". Завершение работ по этому двору и ещё четырём аналогичным дворам, заключенным по контракту с профильным комитетом администрации Тамбова, было запланировано к октябрю прошлого года. Однако, подрядчик – компания ООО "Пандора-Групп", получившая 165,5 миллиона рублей из городского бюджета, не сумела завершить работы по благоустройству. В результате договор с данной компанией был расторгнут.- пишет молодая мама.



