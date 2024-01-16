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На 66 избирательных участках в Тамбове установят КОИБы
На заседании избирательной комиссии Тамбовской области был утвержден перечень избирательных участков, где будут использоваться комплексы обработки избирательных бюллетеней в ходе выборов Президента Российской Федерации. Решено установить КОИБы на 66 избирательных участках в областном центре.
Также на заседании было принято решение о внедрении проекта "ИнформУИК" на территории Тамбовской области во время подготовки и проведения выборов. С 17 февраля по 7 марта члены УИК будут осуществлять адресное информирование и оповещение избирателей о дате, времени и месте голосования. В этом процессе будет использоваться метод поквартирного обхода, включая применение специального мобильного приложения.
Также стоит отметить, что в Тамбове начала свою работу общественная приемная Владимира Путина, которая находится по адресу: дом №85 на улице Советской, 85 (IT стрелка). Здесь также располагается региональный избирательный штаб кандидата, который осуществляет сбор подписей в его поддержку.
Напоминаем, что выборы Президента Российской Федерации запланированы на 17 марта 2024 года. Голосование будет проходить в течение трех дней – 15, 16 и 17 марта.
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